Omaggio al Quartetto Cetra a Senigallia

Il desiderio di pace cresce sempre di più in reazione alle guerre che si moltiplicano, si cronicizzano e raggiungono livelli inaccettabili di violenza disumana contro civili e persone inermi.

Per dare spazio e voce a questo desiderio, anche quest’anno, per la Campagna Tende di AVSI, una serie di iniziative e raccolta fondi promosse in tutto il mondo da una rete di volontari per sostenere i progetti di Avsi, scegliamo come perno la pace. Ci siamo sentiti sostenuti da Papa Leone XIV, che in un’udienza ai vescovi italiani dello scorso giugno, ha osservato che “la pace non è un’utopia spirituale: è una via umile, fatta di gesti quotidiani, che intreccia pazienza e coraggio, ascolto e azione. E che chiede oggi, più che mai, la nostra presenza vigile e generativa”.

Queste parole descrivono in modo preciso il nostro lavoro: AVSI lavora sul terreno, ormai dal 1972 in 41 Paesi nel mondo, con gesti quotidiani, intessuti di pazienza e, per molti colleghi attivi in luoghi remoti e pericolosi, di coraggio; la nostra azione inizia dall’ascolto dei bisogni degli ultimi e dei più vulnerabili, e si costruisce piano piano a partire da una presenza costante accanto alle persone e alle comunità, da una relazione coltivata con vigilanza e attenzione per la dignità di ciascuno. Possiamo dunque affermare che i progetti e gli interventi di chi li rende possibili con il suo sostegno, sono realmente azioni di pace: azioni umili di costruttori di pace.

Per questi invitiamo tutti a partecipare all’evento di sabato 31 gennaio alle ore 21 presso l’Auditorium di San Rocco: “CONCERTINO Omaggio al Quartetto Cetra” interpretato dal Coro dell’Antica Città di Ostra che ci farà trascorrere una insolita e piacevole serata.

Le offerte raccolte ci permetteranno di sostenere i seguenti progetti: PALESTINA, educazione e aiuti umanitari; UCRAINA, sostegno alle famiglie colpite dalla guerra; LIBANO, sostegno al centro educativo Fadaii; SIRIA, dispensari della speranza; GIORDANIA, educare i giovani alla memoria e alla speranza; ITALIA, sostegno all’affido familiare di minori stranieri non accompagnati.

Siamo tutti chiamati ad incamminarci in un percorso che inizia dal basso, dalla relazione semplice e ordinaria con chi abbiamo accanto, fino a raggiungere chi vive in contesti lontani. Speriamo di ritrovarci in tanti a camminare per questa via. La pace è una via umile. Percorriamola insieme.

