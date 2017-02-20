Ilary Pistola eliminata agli Australian Open Juniores La tennista di Montemarciano battuta dalla Ichioka

Peccato Ilary, ma ci saranno altre occasioni in un 2026 che è soltanto agli inizi e sarà occasione di crescita per una delle promesse più valide del tennis italiano.



C’era grande attesa tra gli appassionati marchigiani per il debutto di Ilary Pistola agli Australian Open, la versione Junior della storica prova del Grande Slam, una delle quattro che fanno la storia del tennis mondiale, torneo che tra i senior vede proprio in questi giorni in gara tra gli altri Jannik Sinner, Carlos Alcaraz.

Ilary Pistola era nel tabellone principale della prova australiana, ma non è riuscita a farsi strada arrendendosi al primo turno contro una tennista peggio classificata nel ranking mondiale giovanile.

La tennista marchigiana, numero 99 delle classifiche ITF Junior, praticamente l’equivalente della Wta per le senior, si è infatti arresa alla giapponese Azuna Ichioka, numero 189 mondiale, con il punteggio di 4-6 6-4 6-1 dopo una battaglia di oltre due ore sul cemento australiano.

Un match lungo e combattuto, iniziato bene dalla tesserata del Circolo Tennis di Montemarciano, dove è allenata dal maestro Andrea Ramundo: un ko che lascia non poca amarezza, proprio per come la sconfitta è arrivata.

Non pochi rimpianti infatti per l’azzurra, visto che Pistola aveva iniziato nel migliore dei modi, aggiudicandosi il primo set per 6-4 e mettendo in difficoltà l’avversaria nipponica dopo averle strappato il servizio.

Il set d’apertura sembrava poter indirizzare l’incontro dalla parte della marchigiana, che non solo aveva trovato il break decisivo e mostrato buone soluzioni in campo, ma era sempre sembrata sicura e autorevole al servizio.

Nel secondo parziale però Ichioka ha letteralmente cambiato marcia. La giapponese ha alzato il livello del suo tennis e ha pareggiato i conti sul 6-4, rimettendo tutto in discussione e spezzando il ritmo che Pistola era riuscita a imporre nel primo set.

Il terzo set non ha mostrato una reazione della tennista di Montemarciano ma anzi ha visto il completo dominio della nipponica, che ha espresso un gioco ancora migliore di quello del secondo parziale. Pistola ha accusato un calo fisiologico e non è più riuscita a tenere testa all’avversaria, che ha dilagato chiudendo 6-1 e conquistando l’accesso al secondo turno.

Per la giovane marchigiana di Montemarciano resta il rammarico di non aver saputo gestire il vantaggio iniziale. Dopo un primo set convincente, le è mancata quella continuità necessaria per portare a casa un match che sembrava essersi incanalato sul binario giusto.

Un’occasione sfumata per mettersi in mostra su uno dei palcoscenici junior più prestigiosi al mondo, ma il 2026 è appena iniziato e anche questa esperienza negativa potrà servire.