Truffe agli anziani, proposta di legge per Garante regionale Diritti persone anziane Cesetti (Consigliere PD Marche): "La politica regionale non resti insensibile al dramma di tanti anziani e delle loro famiglie"

“La tragica e dolorosa notizia del decesso di una persona anziana a causa di un malore accusato dopo aver scoperto di essere stata vittima di un raggiro, impone alla politica regionale una seria riflessione e, ancora di più, l’adozione di provvedimenti concreti di propria competenza per far sì che i nostri anziani vengano tutelati da questi spregevoli comportamenti criminali.

Anche perché non stiamo parlando di un singolo caso isolato, ma di un fenomeno drammaticamente in crescita, favorito anche dal rapido e sempre più diffuso utilizzo delle nuove tecnologie: dalla moneta elettronica ai social network, fino all’impiego dell’intelligenza artificiale. Il risultato? Decine e decine di frodi e truffe ai danni di queste persone fragili, che tra l’altro restano per lo più impunite.