Presentato il libro di Claudio Radice Al City Hotel di Senigallia

Si è svolto giovedì 22 gennaio, presso il City Hotel, sede del Rotary Club Senigallia, l’incontro rotariano dedicato alla presentazione del libro “EMOTION. Quando il cuore spegne la testa” di Claudio Radice, edito da Ventura Edizioni.

La serata si è aperta con il saluto del Prefetto Federico Biondi, che ha introdotto il Caminetto, passando poi la parola al Presidente del Rotary Club Senigallia, Luigi Latini, il quale ha presentato l’ospite e il tema al centro della riflessione.

Protagonista dell’incontro è stato Claudio Radice, Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, preparatore fisico e mental coach di pallavolo, laureato in Economia e Commercio, Scienza dell’Amministrazione e Management dello Sport e delle Attività Motorie. L’autore ha presentato il suo libro dialogando con la socia del Club Gianna Prapotnich, dando vita a un confronto intenso e coinvolgente sul rapporto tra emozioni, razionalità e performance, in ambito sportivo ma non solo.

Nel volume, Radice parte dalla propria esperienza diretta sul campo per mettere in discussione un luogo comune molto diffuso nello sport: l’idea che un atleta “non abbia la testa”. Al contrario, l’autore sposta l’attenzione sul ruolo centrale delle emozioni, sottolineando come sia il “cuore”, inteso simbolicamente come sfera emotiva, a incidere maggiormente sulla prestazione. L’essere umano – evidenzia Radice – è prima di tutto un essere emozionale, e il compito del coach non è reprimere le emozioni, ma riconoscerle, affrontarle e trasformarle in energia positiva, “aggredendole” nel loro significato etimologico: andare verso di esse, senza fuggire.

La serata ha registrato una partecipazione attenta di soci e amici del Club, confermando il valore del Caminetto come momento di dialogo, crescita culturale e condivisione nello spirito rotariano. Presente anche la Dirigenza dello Sci Club Senigallia con il Vicepresidente Paolo Mazzarini, la Segretaria Liliana Grohmann e la socia Chiara Contardi. Seppure impossibilitato a essere presente per motivi personali, il Governatore Panathlon International Area 5 Emilia Romagna – Marche, Stefano Ripanti, ha comunque voluto far sentire la propria vicinanza con un saluto.

Un appuntamento che ha saputo coniugare riflessione, esperienza e confronto, offrendo spunti utili non solo per il mondo dello sport, ma per una più ampia lettura delle dinamiche emotive che accompagnano la vita quotidiana e professionale.