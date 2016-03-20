Avviate nelle Marche prestazioni sanitarie programmate il fine settimana: buoni risultati Erogati 400 tra esami e visite diagnostiche nei primi sabato e domenica. Calcinaro: "Segnale importante, attenzione a cittadini"

168 Letture Cronaca

“Vorrei ringraziare tutto il personale sanitario e amministrativo che ha lavorato per rendere possibile questa iniziativa. Il loro impegno e la loro dedizione sono stati fondamentali per il successo di questa operazione. Un segnale importante di attenzione verso i cittadini”.

Con queste parole, l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, ha commentato i dati pervenuti da parte delle Aziende sanitarie territoriali che hanno esteso la programmazione di visite ed esami diagnostici anche nei giorni prefestivi e festivi.