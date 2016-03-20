Logo farmacieFarmacie di turno


La Rotonda
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
OFR Senigallia - Onoranze Funebri Riunite - Casa funeraria - Beretti, Cordella, Pasquinelli

Avviate nelle Marche prestazioni sanitarie programmate il fine settimana: buoni risultati

Erogati 400 tra esami e visite diagnostiche nei primi sabato e domenica. Calcinaro: "Segnale importante, attenzione a cittadini"

168 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
sanità, medici

“Vorrei ringraziare tutto il personale sanitario e amministrativo che ha lavorato per rendere possibile questa iniziativa. Il loro impegno e la loro dedizione sono stati fondamentali per il successo di questa operazione. Un segnale importante di attenzione verso i cittadini”.

Con queste parole, l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, ha commentato i dati pervenuti da parte delle Aziende sanitarie territoriali che hanno esteso la programmazione di visite ed esami diagnostici anche nei giorni prefestivi e festivi.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura