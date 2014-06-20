Scattato il progetto “Gara DIU” promosso dalla Croce Rossa Italiana Coinvolti un centinaio di studenti dell'IIS "Corinaldesi-Padovano"

È iniziato lo scorso 15 gennaio, a Senigallia e in altre città della regione, tra cui Ancona, Pesaro e Urbino, il progetto GARA DIU, con cui la Croce Rossa Italiana promuove il Diritto Internazionale Umanitario nelle scuole.

In cinque moduli da due ore, istruttori specializzati della CRI guidano gli studenti delle classi terze e quarte alla scoperta delle norme che proteggono chi non partecipa, o non partecipa più, a un conflitto armato e che limitano mezzi e metodi di combattimento per ridurre sofferenze inutili.

A Senigallia partecipano cinque classi dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Corinaldesi Padovano’, per un totale di quasi cento studenti. Il dirigente scolastico, dott. Simone Ceresoni, ha aperto il ciclo ricordando il ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di una società più consapevole e l’importanza del DIU nel loro percorso formativo.

L’11 aprile gli studenti si ritroveranno poi insieme alle altre classi partecipanti delle Marche, per dar vita a un impegnativo gioco di ruolo che li porterà a immedesimarsi, come agenti umanitari, nelle dinamiche di un conflitto armato, che gli permetterà di applicare le conoscenze acquisite.

La squadra vincitrice della fase regionale accederà alla finale nazionale, ospitata nel compound della Croce Rossa Italiana a Roma nel mese di maggio. L’evento, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, ha formato negli anni migliaia di studenti in tutta Italia. Tutte le fasi, regionali e nazionali, sono interamente curate dalla Croce Rossa Italiana.

Un ringraziamento particolare va ai professori referenti del progetto, Lucia Fraboni, Annamaria Vivoli, Federica Zanetti, Davide Baldelli e Marco Pallotta, che hanno reso possibile la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi coinvolti.

Le lezioni nel plesso senigalliese sono tenute dall’istruttore DIU e delegato regionale “Principi e Valori Umanitari” dott. Renato Pizzi, del Comitato Territoriale CRI di Senigallia.

Il prossimo appuntamento con gli studenti è fissato per il prossimo 26 gennaio.