Malato oncologico a terra a Senigallia. Calcinaro: “Qualcuno ha sottovalutato”

L'assessore regionale alla sanità scrive sui social: "C'è da fare molto per migliorare la qualità del lavoro nei pronto soccorso"

Politica
Paolo Calcinaro

Non posso non scrivere su quella foto apparsa dal pronto soccorso di Senigallia poiché è mio dovere da assessore da nemmeno tre mesi: sembra piuttosto evidente che qualcuno ha erratamente sottovalutato una situazione delicata.

È anche evidente che ci sarà da fare molto per migliorare la qualità del lavoro nei pronto soccorso e questo sarà un percorso che avrà una sua durata.

Ma proprio in queste ore in cui da Pesaro ad Ascoli, da Ancona a San Benedetto mi arrivano le disponibilità di centinaia di operatori medici e sanitari per visite straordinarie di sabato e domenica già da questo weekend per andare incontro all’altro grande tema, quello delle liste di attesa, lo dico chiaramente: nessuno semplifichi la nostra sanità con quel episodio perché sarebbe ingeneroso verso tanti professionisti e lavoratori del settore.

Dopodiché a lavoro… perché ovvio ce n’è tanto da fare…

dalla pagina Facebook di Paolo Calcinaro – Assessore alla sanità Regione Marche

