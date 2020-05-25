CdA ERAP Marche approva bilancio 2026-28: finanziati anche interventi a Senigallia "Passaggi importanti che consentiranno di investire nel prossimo triennio oltre 159 milioni di euro"

Il CdA di Erap Marche presieduto dal vicepresidente Stefano Gatto ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028; Inoltre è avvenuta l’adozione del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2026-2028, del programma triennale degli acquisti di beni e servizi per il triennio 2026-2028 e dei relativi elenchi annuali per l’anno 2026.

Per quanto concerne il dettaglio di alcuni interventi finanziati con l’avanzo di bilancio si è votato l’acquisto da parte dell’Erap Marche – presidio di Ancona, di unità immobiliari da utilizzare per l’edilizia residenziale pubblica nel comune di Osimo. Si tratta di un investimento di 5,7 milioni di euro in un comune ad alta tensione abitativa che porterà all’acquisto di n. 26 alloggi ad alta efficienza energetica il Loc. Osimo Stazione. L’immobile, la cui realizzazione si è fermata alcuni anni fa, sarà completato a cura dell’impresa proprietaria.