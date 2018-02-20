In piazza per il popolo iraniano
A Senigallia 91esimo presidio sabato 17 gennaio 2026 dalle 18 in piazza Saffi: "Fermare il massacro e liberare i prigionieri politici"
Migliaia di ragazzi e ragazze, studenti e studentesse universitarie stanno da giorni in piazza a fianco di lavoratrici e lavoratori organizzati che protestano contro il carovita e contro un sistema politico che, da decenni, reprime il dissenso.
È una mobilitazione di popolo, nonviolenta, che è in continuità con il movimento donna vita libertà e reclama un profondo cambiamento di giustizia sociale e democrazia.
Siamo con chi resiste, con chi non si piega, con chi rischia tutto per i diritti e la democrazia.
No alla repressione di regime, che sta causando migliaia di morti e arresti.
No a ogni intervento imperialista e coloniale. Nessun re del mondo.
Basta guerre per il petrolio. Basta guerre e bombe “in nome della libertà”.
Il futuro dell’IRAN appartiene al suo popolo.
Al fianco del popolo iraniano, scendiamo in piazza in ogni città, mobilitiamoci per fermare il massacro e per richiedere l’immediata liberazione di tutti i prigionieri politici.
Adesioni:
I compagni di Jeneba
GrIS Marche
Scuola di Pace del Comune di Senigallia
Rete per la Pace subito
ANPI
Libera
Stop ReArm Europe
Associazione l’Altra metà
Penny Wirton, Scuola di Italiano
CGIL
Collettivo transfemminista ORTICA
Factory zerozero
SPI CGIL, coordinamento donne
Rete femminista Marche, Molto + di 194
ARCI
Pax Christi
Rete Italiana Pace e Disarmo
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!