In piazza per il popolo iraniano A Senigallia 91esimo presidio sabato 17 gennaio 2026 dalle 18 in piazza Saffi: "Fermare il massacro e liberare i prigionieri politici"

Migliaia di ragazzi e ragazze, studenti e studentesse universitarie stanno da giorni in piazza a fianco di lavoratrici e lavoratori organizzati che protestano contro il carovita e contro un sistema politico che, da decenni, reprime il dissenso.

È una mobilitazione di popolo, nonviolenta, che è in continuità con il movimento donna vita libertà e reclama un profondo cambiamento di giustizia sociale e democrazia.

Siamo con chi resiste, con chi non si piega, con chi rischia tutto per i diritti e la democrazia.

No alla repressione di regime, che sta causando migliaia di morti e arresti.

No a ogni intervento imperialista e coloniale. Nessun re del mondo.

Basta guerre per il petrolio. Basta guerre e bombe “in nome della libertà”.

Il futuro dell’IRAN appartiene al suo popolo.

Al fianco del popolo iraniano, scendiamo in piazza in ogni città, mobilitiamoci per fermare il massacro e per richiedere l’immediata liberazione di tutti i prigionieri politici.

Adesioni:

I compagni di Jeneba

GrIS Marche

Scuola di Pace del Comune di Senigallia

Rete per la Pace subito

ANPI

Libera

Stop ReArm Europe

Associazione l’Altra metà

Penny Wirton, Scuola di Italiano

CGIL

Collettivo transfemminista ORTICA

Factory zerozero

SPI CGIL, coordinamento donne

Rete femminista Marche, Molto + di 194

ARCI

Pax Christi

Rete Italiana Pace e Disarmo