Stefano Di Battista in concerto a Senigallia Sabato 17 gennaio alle ore 21

165 Letture Cultura e Spettacoli

Prima regionale per Senigallia Concerti, con Stefano Di Battista. Appuntamento sabato 17 gennaio alle ore 21 al Teatro La Fenice di Senigallia con “Quando il Jazz racconta dell’Italia”. Sul palco Stefano Di Battista Quintet & Colours Jazz Orchestra in “La Dolce Vita”, prima regionale.

“La dolce vita” non è solo il titolo di un film, ma la porta di ingresso a unintero mondo. Un mondo fatto di fantasie cinematografiche, certo, ma anche di vita, di passioni, di eleganza, di desiderio, di bellezza, di sogni, che hanno preso vita in un periodo particolare della storia italiana e che si sono riverberate per i decenni seguenti arrivando fino a noi.

Stefano Di Battista ha voluto farsi illuminare da quel riverbero, e ha deciso che era giunto il momento di realizzare un progetto che mettesse insieme lo splendore della grande musica italiana di un tempo e la necessità di mantenerla viva, brillante, eterna. “Esplorare una parte del grande e bellissimo repertorio italiano dagli anni della ‘Dolce vita’ in poi e portarlo all’attenzione del pubblico di oggi”, è questo che ha spinto Stefano Di Battista a realizzare questo progetto. “Sono musiche che rappresentano al meglio la cultura italiana, le capacità dei nostri grandi compositori, non solo in quella che senza dubbio è stata ‘l’età dell’oro’ del nostro Paese ma anche nell’eredità di quegli anni che ancora ci portiamo dentro”.

Questo progetto approda nelle Marche in prima regionale grazie a “Senigallia Concerti” e il suo format originale di quintetto si è allargato fino a comprendere una grande orchestra jazz, la Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti.

Nato a Roma, il sassofonista Stefano Di Battista è giunto al jazz attraverso i dischi di Art Pepper e Cannonball Adderley. Incoraggiato a trasferirsi a Parigi dal pianista Jean-Pierre Como, che lo sentì durante l’estate del 1992 al Calvi Jazz Festival, Di Battista trovò rapidamente il suo posto nella capitale francese. Dopo l’acclamato album di Di Battista per la Blue Note Records “Round About Roma” con l’Orchestre Philharmonique de Radio France diretta da Vince Mendoza e poi “A Tribute to Charlie Parker” e il virtuosistico “Trouble Shootin”, Stefano Di Battista si è consolidato come un maestro del suono e della melodia, virtuoso nelle sue improvvisazioni e autentico nel suo approccio alla canzone. Tre anni dopo il suo primo disco per la Warner Music “Morricone Stories”, torna ora con “La Dolce Vita”, un omaggio all’amato canzoniere italiano. L’album accompagna gli ascoltatori in un viaggio entusiasmante attraverso i grandi temi “La vita è bella”, “Time To Say Goodbye”, “La Dolce Vita”, “Caruso”, “Via Con Me” di compositori iconici come Nino Rota, Ennio Morricone, Renato Carosone e cantautori come Paolo Conte, Andrea Bocelli, Lucio Dalla.

“Senigallia Concerti” è la stagione organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con l’Associazione Culturale LeMuse e la direzione artistica affidata al maestro Federico Mondelci.

Infoline: 071.7930842 (Teatro La Fenice), www.fenicesenigallia.it, info@fenicesenigallia.it; 071.2072439 (Amat). Info su tutta la programmazione di Senigallia Concerti al sito web www.marchefestival.net. La biglietteria è aperta anche il giorno dello spettacolo, da due due ore prima dell’inizio. I biglietti sono anche in vendita nel circuito VivaTicket.