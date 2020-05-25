Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale 2 Cesanella
Giacomo Bugaro nominato vicepresidente Fondazione dell’Iniziativa Adriatico Ionica

Un incarico che consente alla Regione Marche di partecipare attivamente alle attività strategiche dell'IAI

Politica
Giacomo Bugaro

L’assessore regionale delle Marche Giacomo Bugaro è stato nominato vicepresidente della Fondazione Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica (IAI), organismo che opera nell’ambito della cooperazione macroregionale.

La nomina avviene su delega del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha indicato Bugaro quale rappresentante della Regione all’interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Un incarico che consente alla Regione Marche di partecipare attivamente alle attività strategiche dell’Iniziativa Adriatico Ionica, rafforzando il proprio ruolo nei processi di cooperazione tra i Paesi dell’area adriatico-ionica.

Regione Marche
Pubblicato Sabato 17 gennaio, 2026 
alle ore 4:00
