Giacomo Bugaro nominato vicepresidente Fondazione dell’Iniziativa Adriatico Ionica
Un incarico che consente alla Regione Marche di partecipare attivamente alle attività strategiche dell'IAI
125 Letture0 commenti
L’assessore regionale delle Marche Giacomo Bugaro è stato nominato vicepresidente della Fondazione Segretariato Permanente dell’Iniziativa Adriatico Ionica (IAI), organismo che opera nell’ambito della cooperazione macroregionale.
La nomina avviene su delega del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha indicato Bugaro quale rappresentante della Regione all’interno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Un incarico che consente alla Regione Marche di partecipare attivamente alle attività strategiche dell’Iniziativa Adriatico Ionica, rafforzando il proprio ruolo nei processi di cooperazione tra i Paesi dell’area adriatico-ionica.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!