Moreno Cicetti nuovo direttore sanitario dell’Opera Pia di Senigallia Corinaldese di nascita, ma senigalliese d'adozione

Il nuovo direttore sanitario dell’Opera Pia Mastai Ferretti, cioè guida e supervisore della qualità dei servizi sanitari e assistenziali della casa di riposo Opera Pia,è il dottor Moreno Cicetti. Corinaldese di nascita ma cresciuto a Senigallia,

il dottor Cicetti ha svolto sempre ruoli dirigenziali all’interno della sanità pubblica, inizialmente come medico d’emergenza territoriale nel Misa soccorso e come medico di Medicina generale, successivamente nei reparti di Chirurgia generale, in varie città italiane ma principalmente all’Ospedale di Pesaro, quindi all’Ospedale di Urbino dove è stato direttore della UOC di Chirurgia generale, ricoprendo anche l’incarico di direttore del Dipartimento chirurgico dell’Area vasta 1 Pesaro Urbino; ha ricevuto inoltre incarichi di docenza riservati al personale del SSN presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia generale e al corso di Laurea per infermieri all’Università Politecnica delle Marche, ateneo nel quale si è laureato con il massimo dei voti dopo gli studi presso il Liceo scientifico Medi di Senigallia.

Da poco in pensione dagli incarichi ospedalieri, Moreno Cicetti è un medico di grande spessore professionale e umano.

Volontario dell’ambulatorio medico solidale Paolo Simone Maundodé e impegnato nell’associazionismo, Cicetti è anche chirurgo volontario in alcuni ospedali di Paesi del sud del mondo (Zumbahua, Ecuador, e Gambo, Etiopia), dove si reca periodicamente, insieme ad alcuni colleghi senigalliesi.

“È con grande onore” afferma il CdA dell’Opera Pia Mastai Ferretti “che abbiamo accolto Moreno Cicetti nella nostra squadra. È una persona squisita e dalle capacità elevate, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. Si è già presentato al personale e agli ospiti nei vari reparti e ha iniziato da qualche giorno questa avventura nella nostra struttura come direttore sanitario. Salutiamo con riconoscenza e affetto il dottor Fabrizio Volpini, che per un anno ha svolto il medesimo incarico con grande professionalità e con l’esperienza che lo contraddistingue”.

La reazione del dottor Cicetti è molto positiva: “Sono felice di intraprendere questo percorso a Senigallia, la mia città, nella struttura per anziani più grande delle Marche e mi piace condividere una curiosa coincidenza: da studente di Medicina, ad Ancona, ho iniziato proprio presso la cattedra di Chirurgia geriatrica, che aveva la sala operatoria ubicata all’Ospedale INRCA (Istituto Nazionale di Ricovero e Cura Anziani).” Un segno del destino.

da Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti