Avitabile Dr. Andrea
Errore durante il parse dei dati!
Moreno Cicetti nuovo direttore sanitario dell’Opera Pia di Senigallia

Corinaldese di nascita, ma senigalliese d'adozione

Cronaca
Il nuovo direttore sanitario dell’Opera Pia Mastai Ferretti, cioè guida e supervisore della qualità dei servizi sanitari e assistenziali della casa di riposo Opera Pia,è il dottor Moreno Cicetti. Corinaldese di nascita ma cresciuto a Senigallia,

il dottor Cicetti ha svolto sempre ruoli dirigenziali all’interno della sanità pubblica, inizialmente come medico d’emergenza territoriale nel Misa soccorso e come medico di Medicina generale, successivamente nei reparti di Chirurgia generale, in varie città italiane ma principalmente all’Ospedale di Pesaro, quindi all’Ospedale di Urbino dove è stato direttore della UOC di Chirurgia generale, ricoprendo anche l’incarico di direttore del Dipartimento chirurgico dell’Area vasta 1 Pesaro Urbino; ha ricevuto inoltre incarichi di docenza riservati al personale del SSN presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia generale e al corso di Laurea per infermieri all’Università Politecnica delle Marche, ateneo nel quale si è laureato con il massimo dei voti dopo gli studi presso il Liceo scientifico Medi di Senigallia.

Da poco in pensione dagli incarichi ospedalieri, Moreno Cicetti è un medico di grande spessore professionale e umano.

Volontario dell’ambulatorio medico solidale Paolo Simone Maundodé e impegnato nell’associazionismo, Cicetti è anche chirurgo volontario in alcuni ospedali di Paesi del sud del mondo (Zumbahua, Ecuador, e Gambo, Etiopia), dove si reca periodicamente, insieme ad alcuni colleghi senigalliesi.
“È con grande onore” afferma il CdA dell’Opera Pia Mastai Ferretti “che abbiamo accolto Moreno Cicetti nella nostra squadra. È una persona squisita e dalle capacità elevate, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista umano. Si è già presentato al personale e agli ospiti nei vari reparti e ha iniziato da qualche giorno questa avventura nella nostra struttura come direttore sanitario. Salutiamo con riconoscenza e affetto il dottor Fabrizio Volpini, che per un anno ha svolto il medesimo incarico con grande professionalità e con l’esperienza che lo contraddistingue”.
La reazione del dottor Cicetti è molto positiva: “Sono felice di intraprendere questo percorso a Senigallia, la mia città, nella struttura per anziani più grande delle Marche e mi piace condividere una curiosa coincidenza: da studente di Medicina, ad Ancona, ho iniziato proprio presso la cattedra di Chirurgia geriatrica, che aveva la sala operatoria ubicata all’Ospedale INRCA (Istituto Nazionale di Ricovero e Cura Anziani).” Un segno del destino.

da Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti

