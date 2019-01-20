Fondi UE, Coldiretti Marche: “Scongiurato il maxi disimpegno da milioni di euro” Gardoni: "Una boccata d'ossigeno per le imprese agricole"

L’azione politico sindacale di Coldiretti da una parte e la Regione Marche che è stata recettiva dall’altra hanno scongiurato quello che nei primi giorni dello scorso dicembre era un rischio concreto e pesante: oltre 51 milioni di euro di fondi europei destinati all’agricoltura marchigiana potevano andare persi per mancato utilizzo, con ripercussioni non solo immediate ma anche sulle future programmazioni comunitarie.

Allarme che Coldiretti Marche aveva lanciato con largo anticipo, mettendo in campo una task force tecnica e sindacale per individuare soluzioni e sollecitare la Regione a intervenire.