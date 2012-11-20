Polizia di Stato, 72 nuovi agenti nelle Marche Ecco l'elenco diviso per province

È stato reso noto dal Viminale il nuovo Piano di incrementi e assegnazioni del 231° corso Allievi Agenti e del 19° corso Ispettori della Polizia di Stato, destinato ai diversi presidi e comparti di sicurezza sui territori provinciali delle Marche.