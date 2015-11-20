Iniziano le trasmissioni di Calciomercato L’Originale da Senigallia – VIDEO e FOTO Cinque giorni di grande calcio e massima visibilità su Sky Sport

Senigallia di nuovo protagonista del grande calcio televisivo. Da lunedì 12 e fino a venerdì 16 gennaio, la città ospita una nuova tappa del tour invernale di Calciomercato L’Originale, lo storico format di Sky Sport che accompagnerà gli appassionati nel cuore delle trattative e dell’attualità calcistica.

“Abbiamo voluto fortemente portare Sky Calciomercato nella nostra città – ha detto il Sindaco, Massimo Olivetti durante la conferenza stampa di oggi – perché crediamo che amministrare significhi anche avere visione, iniziativa, capacità di creare opportunità concrete e cogliere le occasioni giuste. Questo evento non è casuale: è il frutto di un lavoro, di cui ringrazio gli uffici comunali, che mette al centro la promozione del territorio, l’economia locale e l’immagine della città a livello nazionale”.

Assieme a lui il vice sindaco e assessore allo Sport, Riccardo Pizzi e l’assessore al Turismo, Simona Romagnoli. Entrambi hanno posto l’accento sull’opportunità che l’iniziativa dà al territorio che in questi giorni verrà vissuta da nuove e vecchie glorie del calcio italiano.

“Non si tratta solo di una trasmissione televisiva – ha sottolineato l’assessore Pizzi – ma di un progetto che unisce passione sportiva, visibilità nazionale e ricadute positive per il territorio e per tutta la nostra regione. Lo sport è un potente strumento di crescita e di partecipazione”.

“Un ringraziamento va anche a tutte le nostre attività economiche – ha spiegato l’assessore Romagnoli – che hanno apportato un contributo fondamentale, con grande disponibilità, alla realizzazione dell’evento”.

La trasmissione, in onda ogni sera dalle 22:45 alle 24:00 nell’Auditorium San Rocco in piazza Garibaldi, sarà condotta da Alessandro Bonan insieme a Fayna e Gianluca Di Marzio, con collegamenti e approfondimenti dai luoghi più iconici di Senigallia, offrendo una vetrina nazionale di grande prestigio per il territorio.

A rafforzare ulteriormente la visibilità della città sono previste due anteprime speciali, in programma lunedì 12 e venerdì 16 gennaio dalle 20:00 alle 20:45, che anticiperanno la diretta serale e garantiranno un’ulteriore esposizione televisiva a Senigallia.

Nel corso della settimana sono inoltre previsti collegamenti quotidiani con il TG di Sky Sport: da martedì a giovedì, doppio appuntamento dalle 19:00 alle 19:30 e dalle 20:30 alle 21:00 con Luca Marchetti; lunedì e venerdì, i collegamenti in esterna saranno con Marchetti dalle 19:00 alle 19:30 e con Gianluca Di Marzio, dalle 20:00 alle 20:45.

La settimana senigalliese di Calciomercato L’Originale beneficerà inoltre della concomitanza con il campionato di Serie A e la Coppa Italia, fattore che contribuirà ad aumentare in modo significativo ascolti e visibilità a livello nazionale.

Numerosi e prestigiosi i talent che si alterneranno nel corso delle cinque serate:

Lunedì 12 gennaio: Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino, Luca Gotti, Giancarlo Marocchi;

Martedì 13 gennaio: Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi, Luca Gotti;

Mercoledì 14 gennaio: Paolo Condò, Marco Bucciantini, Giuseppe Bergomi, Lorenzo Minotti;

Giovedì 15 gennaio: Massimo Marianella, Paolo Condò, Walter Zenga, Alessandro Costacurta;

Venerdì 16 gennaio: Massimo Marianella, Walter Zenga, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani.

Cinque giorni di dirette, collegamenti e approfondimenti che confermano Senigallia come palcoscenico ideale per eventi mediatici di primo piano, capace di coniugare sport, spettacolo e promozione del territorio su una delle reti sportive più seguite d’Italia.

Per partecipare alla trasmissione come pubblico è necessario compilare l’apposito form di iscrizione al seguente link: https://forms.gle/ 5RFQxEFTDJFbfTaXA

Qualora l’iscrizione vada a buon fine, si riceverà una mail di conferma.

Queste le attività che hanno partecipato: Cantina Mezzanotte, Osteria da Adamo, La Baldigara, Tajamare, Cantina Giusti, Seta, Scalo Zero, Pizzeria Simoncelli, Vigna degli Estensi, Hotel Mastai, Hotel Raffaello, Hotel Visionair Suites, Mulino di Ele, Chocolate for family, Museo della Mezzadria, Chiesa della Croce, Musinf, museo comunale d’arte moderna, dell’informazione e della fotografia, Istituto Panzini, King Sport.