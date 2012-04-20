Inaugurata la mostra fotografica collettiva “Christmas Stories” In esposizione fino al 6 gennaio presso il Circolo Arci Vallone

Si è svolta venerdì 5 dicembre 2025, presso il Circolo Arci Vallone, l’inaugurazione della mostra fotografica collettiva “Christmas Stories”, un progetto espositivo che riunisce sedici fotografi e fotografe in un racconto corale dedicato alle atmosfere, ai simboli e alle emozioni del Natale.

La serata si è aperta con un suggestivo brano natalizio eseguito all’organetto da Valentina Dolci, che ha dato avvio a un momento culturale sentito e molto partecipato. È seguito l’intervento del Presidente del Circolo Arci Vallone, Luca Durazzi, che ha portato i saluti dell’Associazione e ha evidenziato il valore della mostra all’interno della programmazione culturale del Circolo.

Il curatore dell’esposizione, Marco Pettinari, ha illustrato il progetto, ringraziando i fotografi e le associazioni coinvolte, e ha rivolto un particolare ringraziamento al Consigliere Riccardo Mandolini per il prezioso lavoro di allestimento. Marco ha poi introdotto uno a uno gli artisti presenti, offrendo al pubblico l’occasione di ascoltare direttamente la voce dei protagonisti, ciascuno dei quali ha raccontato la propria fotografia e l’ispirazione che l’ha guidata.

In mostra le opere di: Delia Biele, Andrea Bomprezzi, Vito Maria Carfì, Matteo Cingolani, Claudio Magi, Cristina Cucchi, Valentina Dolci, Patrizia Lo Conte, Marina Mancini, Marco Mandolini, Enrico Morbidelli, Piergiorgio Moretti, Alfonso Napolitano, Alberto Polonara, Stefania Ronchini e Barbara Soffici.

L’inaugurazione si è conclusa con un brindisi e con i tradizionali dolci natalizi, in un clima di convivialità che ha ulteriormente valorizzato la partecipazione numerosa e calorosa del pubblico.

Il Circolo Arci Vallone desidera rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le persone intervenute e a tutti i fotografi che con sensibilità e generosità hanno contribuito alla realizzazione di questa esposizione. Un ringraziamento speciale va inoltre a Zona Immagine, all’Associazione Culturale Sena Nova e all’Associazione Culturale Comunicarte per la collaborazione, e ad Arci Senigallia e Arci Marche per il patrocinio.

La mostra resterà visitabile fino al 6 gennaio 2026, durante gli orari di apertura del Circolo, offrendo al pubblico un’ulteriore occasione per immergersi nella magia del Natale.

