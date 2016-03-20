Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale 2 Cesanella
Torneo Winter Club, prova unica a Senigallia

Ginnastica ritmica: i risultati della Polisportiva

Domenica 30 Novembre, presso il Palapanzini di Senigallia, si è svolta la prova unica del Torneo Winter Club categorie Silver FGI e la prova unica regionale dell’Insieme Gold, entrambe valevoli per la qualificazione ai rispettivi campionati italiani.

L’organizzazione, affidata appositamente dalla Federazione Ginnastica d’ Italia alla Polisportiva Senigallia ASD, ha visto sfidarsi in pedana ben 250 atlete provenienti da tutta la regione Marche.
 
Le atlete senigalliesi, uniche sul territorio, hanno ottenuto due importantissimi podi che gettano le basi per meritevoli risultati anche in campo nazionale.
 
Esaminando i punteggi ottenuti dalle due squadre presentate dalla Polisportiva Senigallia si mette in evidenza come il livello tecnico delle ginnaste senigalliesi sia notevolmente avanzato grazie alla qualità di lavoro messa in atto dal team tecnico e dirigenziale.
 
In pedana sono scese:
– LA SQUADRA ALLIEVE CATEGORIA LA2 COMPOSTA DA:
   HAVRYS EVELINA AL CORPO LIBERO
   BRANCHINI MATILDE ALLA FUNE
   TARSI ANNA AL CERCHIO
   ALFONSI CATERINA ALLA PALLA
Questa rappresentativa si posiziona sul primo gradino del podio lasciandosi alle spalle le due squadre di Ancona e Fabriano.
– LA SQUADRA OPEN CATEGORIA LC COMPOSTA DA:
  BRECCIA SOPHIE ALLA FUNE, ALLA PALLA E AL NASTRO
  FILIPPONI AURORA AL CERCHIO E ALLE CLAVETTE
 
Questa rappresentativa si aggiudica la gara regionale occupando la prima posizione del podio lasciandosi alle spalle le due squadre di Macerata e di Fabriano.
 
Un risultato di rilevanza quindi per le ginnaste scese in pedana che gratifica il lavoro congiunto di tecniche, dirigenza, famiglie e ginnaste.
Un grande gruppo, una grande famiglia basata sul rispetto e sul lavoro quotidiano che rappresenta una certezza per le giovani ginnaste del territorio che si avvicinano a questa disciplina.
 
