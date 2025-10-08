Arriva il primo robot empatico italiano "Un algoritmo che spinge a disperarsi, sbellicarsi dalle risate o commuoversi"

98 Letture Cronaca

L’antichità celebrava il cuore delle città perché quest’ultimo, con il suo dinamismo giovanile e le sue feconde energie, conteneva l’avvenire non ancora noto.

Lo stesso spirito eternamente teso verso il progresso contraddistingue una nuova leva di ragazzi e ragazze. Si tratta del Network CNI Giovani Ingegneri, formidabile rete creativa nazionale che, in occasione del 69° Congresso degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, in programma dal 13 al 16 ottobre ad Ancona, ha organizzato una giornata interamente dedicata all’innovazione.

Il 12 ottobre, infatti, dalle ore 15:00 alle ore 18:30 (con registrazione dalle ore 14:30), in Piazza Roma, ad Ancona, andrà in scena “Ingegniamoci per la città” con aree differenti che promettono di essere miniere di scoperte, invenzioni, visioni: energia e sicurezza, sostenibilità, sport e inclusione, Intelligenza Artificiale.

Sono i quattro spazi di un’agorà del futuro disegnata attraverso stand dove sarà possibile testare strumenti per la sicurezza sul lavoro e per quella domestica, o conoscere le principali novità nel campo della sostenibilità energetica, o provare tecnologie sportive inclusive, biomeccanica, ausili per la disabilità, materiali hi-tech ad alte prestazioni.

Esibizioni tecniche, prove di abilità, spettacoli, dimostrazioni pratiche e, l’organizzazione di mini-competizioni sportive in collaborazione con le principali associazioni del territorio, assegneranno alla scienza un tocco di divertimento. L’incredibile utilità e la policroma vastità dell’universo ingegneristico saranno in mostra, per la prima volta, per la città, con uno sguardo giovane.

Straordinario e denso di suggestioni, sarà lo spazio concesso ad Animarobot, eccellenza dell’ “Emotion AI” che grazie all’AI empatica riesce ad analizzare segnali emotivi umani, sia verbali che non verbali, e formulare le varie risposte in funzione di chi ha di fronte. Se parlerà con un bambino avrà toni più dolci e cauti, se si confronterà con un ingegnere utilizzerà un linguaggio più tecnico e scientifico. Attraverso la comunicazione uomo-macchina si potranno scoprire i numerosi e potenziali benefici in campi come l’assistenza sanitaria o il customer service. I giovani ingegneri, coadiuvati da Intelligenza Aumentata srl, condurranno gli spettatori in un viaggio nell’algoritmo più insolito e inaccessibile. Quello che spinge a disperarsi, sbellicarsi dalle risate o commuoversi.

Dagli

Organizzatori