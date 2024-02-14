Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Terminate le riprese della fiction per Canale 5 “Colpa dei sensi”, girata nelle Marche

Sei puntate in onda prossimamente in tre prime serate. Regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Riprese della fiction Colpa dei sensi

Terminate le riprese della nuova fiction per Canale 5 girata nelle Marche, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Colpa dei sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik.

“È una grande storia d’amore tormentata tra Gabriel Garko e Anna Safroncik una coppia di successo che abbiamo gia diretto nella serie Se potessi dirti addio. – Ha spiegato Simona IzzoColpa dei sensi, lo dice il titolo, è una narrazione dominata dai sensi che affonda le sue radici in una storia vera, accaduta circa 30 anni fa ad una persona a me vicina. Cercavamo un territorio altrettanto autentico, ricco di ambientazioni belle e diverse che abbiamo trovato nelle Marche, una regione a cui mi sono sentita subito di appartenere, dove abbiamo scoperto anche tanti bravi attori locali da affiancare al cast principale”.

