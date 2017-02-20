Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Adesso
19°
Martedì
12° / 23°
Mercoledì
14° / 17°
Giovedì
13° / 16°
Venerdì
12° / 16°
Sabato
10° / 19°
Domenica
13° / 19°
Lunedì
11° / 20°
Martedì
10° / 20°
Mercoledì
12° / 21°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Tenuta Langelina - Hotel, Ristorante, Location per Matrimoni a Trecastelli, Ancona, Marche

Elezioni Regionali 2025: affluenza del 37,71% alle ore 23.00 di domenica

Urne aperte fino alle ore 15.00 di lunedì 29 settembre

176 Letture
commenti
Cronaca
,
Ascolta la notizia
Votazioni, voto, elezioni, amministrative, scheda elettorale, urne

Si è conclusa la prima delle due giornate di votazione per eleggere i consiglieri e il presidente della dodicesima legislatura della Regione Marche.

Alle ore 23.00 si è recato a votare il 37,71% degli aventi diritto, rispetto al 42,72 del 2020. Hanno già espresso il loro voto 499.917 marchigiani. Urne riaperte oggi alle ore 7.00 per chiudersi definitivamente alle ore 15.00. Successivamente, inizierà lo spoglio delle schede regionali.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Regione Marche
Regione Marche
Pubblicato Lunedì 29 settembre, 2025 
alle ore 9:51
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura