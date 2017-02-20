Elezioni Regionali 2025: affluenza del 37,71% alle ore 23.00 di domenica
Urne aperte fino alle ore 15.00 di lunedì 29 settembre
Si è conclusa la prima delle due giornate di votazione per eleggere i consiglieri e il presidente della dodicesima legislatura della Regione Marche.
Alle ore 23.00 si è recato a votare il 37,71% degli aventi diritto, rispetto al 42,72 del 2020. Hanno già espresso il loro voto 499.917 marchigiani. Urne riaperte oggi alle ore 7.00 per chiudersi definitivamente alle ore 15.00. Successivamente, inizierà lo spoglio delle schede regionali.
