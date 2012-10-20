Marco Rizzo lancia Francesco Toscano nelle Marche Il presidente di Democrazia Sovrana e Popolare sarà a Pesaro e Urbino nella giornata di sabato 20 settembre

“A sinistra c’è chi finge di non capire e non ricordare che il PD ha sempre chiuso ospedali. Chiamparino esultava, basta rivedere i filmati, quando si chiudevano in Piemonte. Nelle Marche sono state chiuse 14 strutture dal centrosinistra e il centrodestra ha dato 40 milioni al privato per le prestazioni ambulatoriali. Mi viene da citare De Andrè: Non si può diventar così coglioni da non riuscire più a capire che non esistono privatizzatori buoni.