Marco Rizzo lancia Francesco Toscano nelle Marche
Il presidente di Democrazia Sovrana e Popolare sarà a Pesaro e Urbino nella giornata di sabato 20 settembre
124 Letture0 commenti
“A sinistra c’è chi finge di non capire e non ricordare che il PD ha sempre chiuso ospedali. Chiamparino esultava, basta rivedere i filmati, quando si chiudevano in Piemonte. Nelle Marche sono state chiuse 14 strutture dal centrosinistra e il centrodestra ha dato 40 milioni al privato per le prestazioni ambulatoriali. Mi viene da citare De Andrè: Non si può diventar così coglioni da non riuscire più a capire che non esistono privatizzatori buoni.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
