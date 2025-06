L’artigianato artistico marchigiano protagonista all’Expo di Osaka In occasione della "Settimana delle Marche"

156 Letture Associazioni

Shop 1m, la vetrina online dell’artigianato artistico marchigiano nata dalla collaborazione tra Piceni Art For Job eCNA Marche, approda ad Expo 2025 Osaka con un’importante presenza in una delle sei nicchie espositive del Padiglione Italia, nell’ambito della Settimana delle Marche, dal 1 al 7 giugno 2025, in cui la Regione Marche sarà protagonista con lo slogan “Ars: the Marche’s genius and skills”.