Istituito sportello Europe Direct. Bello: “Novità assoluta e straordinaria per Senigallia” Si trova all'interno della Biblioteca Antonelliana: "A disposizione di tutti, soprattutto di giovani, mondo della scuola e dell'università"

127 Letture Politica

“L’inaugurazione e l’apertura del Punto Decentrato locale Europe Direct a Senigallia rappresenta, per il nostro territorio, un valore aggiunto straordinario poiché ci consente di entrare ufficialmente nella rete Europe Direct della Regione Marche e della Commissione europea, consolidando ancora di più la vocazione europeista di Senigallia, e di offrire un nuovo servizio alla collettività.”

Lo ha affermato in una nota alla stampa il Presidente del Consiglio comunale, Massimo Bello, firmatario della proposta per istituirlo, approvata all’unanimità dall’Assemblea consiliare, che sottolinea altresì come “esso sia – aggiunge Bello – il settimo sportello Europe Direct presente nella nostra Regione.”

“Lo Sportello Europe Direct di Senigallia è, dunque, un risultato importante e costituisce un ponte effettivo e concreto tra le istituzioni europee e il territorio; un luogo dove trovare informazioni, assistenza e orientamento”, ha aggiunto il Presidente Bello.

“La scelta di posizionarlo all’interno della Biblioteca Antonelliana – ha detto ancora il Presidente del Consiglio Massimo Bello – è stata altrettanto rilevante per il suo funzionamento poiché il luogo individuato rappresenta un punto facilmente raggiungibile, visibile e, soprattutto, percepito da tutti. La Biblioteca è uno spazio di eccellenza, di studio, di ricerca e di aggregazione, e questo rende il Centro Europe Direct ancora di più fruibile.”

L’inaugurazione del Centro Europe Direct di Senigallia è stata suggellata anche dalla presenza delle funzionarie di Europe Direct della Regione Marche – le dottoresse Raffaella Triponsi, Barbara Fioravanti e Marisa Celani – che hanno illustrato il funzionamento di questo servizio. A breve saranno comunicati tutti i riferimenti e le modalità di accesso al nuovo servizio.

Il Punto Decentrato locale Europe Direct di Senigallia potrà fornire ai cittadini informazioni sulle opportunità finanziarie dell’Unione europea, sulle politiche e sui programmi UE, sulle priorità e sulle novità legislative comunitarie, a favore soprattutto dei giovani e delle scuole. Lo Sportello potrà organizzare e promuovere anche eventi su tematiche europee, incontri e giornate di orientamento, anche con scuole e università.

“Un riferimento – ha concluso il Presidente Bello – per quanti desidereranno conoscere meglio l’Unione europea, per chi vorrà partecipare, proporre, capire. Europe Direct non sarà soltanto un ufficio, ma uno strumento di democrazia perché permetterà di colmare la distanza tra chi prende le decisioni e chi quelle decisioni le vive ogni giorno. Sarà un ufficio per rendere l’Europa più comprensibile e accessibile, specialmente ai giovani, alle scuole, alle associazioni, alle imprese.”