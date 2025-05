C’è il nuovo prato alla Rocca Roveresca di Senigallia La Lega replica al comunicato del Pd Giovani

112 Letture Politica

Come era stato promesso, la Rocca torna finalmente ad essere valorizzata anche grazie al nuovo manto erboso.

Per questo ritengo doveroso rispondere alle dichiarazioni del segretario dei Giovani Democratici Giovanni Margiotta, apparse qualche giorno fa sul Corriere Adriatico. Fa quantomeno sorridere che Margiotta abbia criticato la pista di pattinaggio sul ghiaccio parlando di impatto ambientale, basandosi addirittura su ChatGPT, dimenticandosi però che la stessa pista era stata utilizzata anche dalle precedenti giunte di centrosinistra. Quanto alla ripiantumazione dell’erba, si è trattato di un’ordinaria operazione di manutenzione del verde, già programmata da tempo, oggi completata e ben accolta dai cittadini. Non certo, di uno spreco di denaro causato dalla pista. Questo intervento ha restituito decoro a uno dei luoghi simbolo della città. Come annunciato dall’assessore Campagnolo, sono stati completati i lavori, ricordando che l’area è sempre stata accessibile tramite i marciapiedi, anche durante l’intervento. Oggi la Rocca, che si presenta con un prato tornato di nuovo presentabile, è sicuramente pronta ad ospitare gli eventi già in programma e a farsi ammirare dai turisti. Il mio modo di fare politica è evidentemente molto diverso da quello dei Giovani Democratici. Piuttosto, visto che Margiotta parla molto di soldi pubblici, se fossi in lui, mi preoccuperei di indagare su come siano stati spesi dai suoi colleghi della sinistra i fondi destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico del fiume Misa, invece di attaccare la maggioranza sul nulla.

Giammarco Russi

Coordinatore Lega Giovani sez. Senigallia

Commissario prov.le Lega Giovani Marche