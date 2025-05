“Il ruolo della donna”, quarta edizione Evento a Senigallia

Sotto lo slogan: “8 marzo tutto l’anno”, la manifestazione organizzata dalla Consulta del Volontariato, come ogni anno rende protagoniste Donne che hanno qualcosa da raccontare, per poter condividere storie di resilienza, di forza e di determinazione.

Sono testimonianze che raccontano la vita; un’occasione per le Donne di raccontare le loro esperienze ed ispirare altre donne.

L’assessore ai Servizi alla Persona ed alle Pari Opportunità del Comune di Senigallia, Cinzia Petetta, che ha sostenuto ed ispirato questa manifestazione, ci descrive l’evento: ” è un’occasione per le Donne di confrontarsi, darsi stimoli ed infondere coraggio. È un evento al femminile, ma rivolto ad un ampio pubblico, perché ogni storia è un libro da leggere, da approfondire, che può essere di sostegno e forza per altre donne, per altre persone. Non necessariamente “storie di successo”, ma di percorsi tesi al superamento delle sfide della vita”.

Interverranno con le loro testimonianze Felicia Basilicata, Comandante Compagnia Carabinieri di Senigallia, Fiorella Ciaboco, master tailor, Simonetta Pelliccia, imprenditrice, Laura Nava, ristoratrice, Catherine Iheme Caroli dell’ Ass. ACADS, Simona Bagnoli, dell’Ass. Disabilmentemamme, Elisabetta Mencarelli Presidente della Consulta del Volontariato. Moderatrice, Silva Tenenti.

FINIS AFRICÆ RESORT di Senigallia ospiterà questa manifestazione in cui saranno presenti le telecamere di TVRS per un ampio servizio televisivo. L’evento sarà inoltre allietato dall’esibizione dal vivo del gruppo musicale 5-8ni Ensamble e da un gentile omaggio della Cantina Santa Barbara.

Consulta del Volontariato