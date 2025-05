Senigallia capitale del klask Durante la festa della scienza

Senigallia si prepara a diventare, per due giorni, la capitale italiana del Klask. Venerdì 23 e sabato 24 maggio, in concomitanza con Fosforo – La festa della scienza, la città ospiterà la fase finale del Campionato Italiano di Klask 2024/2025, organizzata da Klask Italia.

I dieci migliori giocatori italiani si sfideranno in un torneo di due giorni per conquistare il titolo nazionale, in un’atmosfera carica di adrenalina e colpi di scena. La finalissima, attesissima, si terrà sabato 24 maggio alle ore 21.30 sul palco di Piazza Roma, nel cuore del festival, sotto gli occhi del pubblico di Fosforo e degli appassionati del gioco.

Non solo sfide tra campioni: nei giardini della Rocca Roveresca, grazie alla collaborazione con l’associazione Terra Ludyca di Senigallia, sarà possibile provare gratuitamente il gioco del Klask durante le giornate di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 maggio. Un’occasione imperdibile per scoprire da vicino questo gioco sportivo, magnetico, divertente e sorprendente, adatto a tutte le età.

Il Klask è un gioco d’abilità magnetica che, pur nella sua apparente semplicità, combina riflessi, strategia e spettacolarità. Negli ultimi anni ha visto crescere una vera e propria comunità di giocatori anche in Italia, con eventi locali e nazionali, e grandi risultati ottenuti sul campo (il campione del mondo in carica è un Italiano e sarà uno dei dieci giocatori che si daranno battaglia a Senigallia).

“Siamo entusiasti di portare la fase finale del nostro campionato in un contesto vivace e dinamico come Fosforo – La festa della scienza,” dichiarano gli organizzatori di Klask Italia. “Klask è un gioco che diverte, sorprende e appassiona: sarà una grande festa per i giocatori e per il pubblico.”

L’evento è gratuito e aperto a tutti, sia per chi vuole scoprire il gioco per la prima volta, sia per chi desidera seguire da vicino le sfide dei migliori talenti nazionali. Per due giorni, occhi puntati su Senigallia: la città sarà il cuore pulsante del Klask italiano.

Per maggiori informazioni:

fb.com/klaskitalia

https://www.instagram.com/klaskitalia/

Dagli

Organizzatori