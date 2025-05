Festa dell’Europa: a Senigallia due giornate di iniziative e la Rocca Roveresca in blu Sarà inaugurato l'ufficio Europe Direct Regione Marche e si intitolerà a Simone Veil la sala conferenze del Palazzetto Baviera

Senigallia dedica due giornate alla Festa dell’Europa. E quest’anno lo fa con due iniziative, che consolidano la vocazione europeista della città.

Due appuntamenti importanti, che segnano come “il nostro territorio sia tanto sensibile quanto interessato ai temi legati all’Unione europea – ha dichiarato Massimo Bello, Presidente del Consiglio e Vice Presidente vicario AICCRE Marche – che rappresentano una straordinaria occasione per discutere sul futuro dell’UE e delle autorità locali, per promuoverne i contenuti e per capirne le opportunità.”

Il 9 e 10 maggio il Comune di Senigallia, tra gli eventi in programma, ha organizzato due iniziative, frutto di due decisioni del Consiglio comunale, approvate all’unanimità, con cui venerdì 9 maggio alle ore 17, presso la Biblioteca Antonelliana, sarà inaugurato e aperto il Punto Locale Decentrato Europe Direct Regione Marche, e sabato 10 maggio alle ore 17 sarà intitolata, invece, la sala conferenze del prestigioso Palazzetto Baviera a Simone Veil, prima donna eletta, nel 1979, Presidente del Parlamento europeo.

“La Giornata dell’Europa – ha aggiunto il Presidente Bello – celebra la pace e l’unità in Europa. La data segna l’anniversario della ‘dichiarazione Schuman’, una storica proposta presentata nel 1950 dal ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, che ha gettato le basi della cooperazione europea. La proposta di Schuman è considerata l’atto di nascita di quella che oggi è considerata l’Unione europea. La Giornata dell’Europa 2025 sarà un’occasione speciale perché ricorrono anche i 75 anni dalla dichiarazione Schuman.”

Nelle serate del 9 e del 10 maggio, infine, la Rocca Roveresca, prestigioso monumento storico della città, sarà illuminato di blu in onore della Festa dell’Europa.