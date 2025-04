Aggressione a colpi di machete nel centro di Civitanova Marche In ospedale due uomini di 27 e 32 anni

154 Letture Cronaca

Indagini in corso a Civitanova Marche sull’aggressione andata in scena nelle primissime ore della mattinata di domenica 21 aprile: due le persone ferite da armi da taglio e successivamente trasportate in ospedale.