Nicoletta Grifoni protagonista del terzo appuntamento con RADIO 100 In programma sabato 12 aprile in Biblioteca Antonelliana

Dopo gli ottimi risultati di partecipazione e gradimento delle prime due puntate, torna RADIO 100 ovvero la storia della radio in Italia degli ultimi cento anni.

Siccome “squadra che vince non si cambia”, come dice il proverbio, saranno ancora i protagonisti delle prime due puntate a tenere compagnia agli (ci auguriamo numerosi) appassionati della radiofonia e dei tanti gustosi aneddoti che essa ha prodotto negli anni. Ecco quindi che il M° Gabriele Carbonari tratteggerà con la sua chitarra e la sua splendida voce alcune delle canzoni più significative della tradizione più recente; il “DJ ripetente” Giorgio Marcellini correderà con foto e video del suo sterminato archivio e i “professori” Daniele Onori e Leonardo Marcheselli racconteranno e commenteranno le gesta di una delle grandi protagoniste della radiofonia marchigiana e nazionale: Nicoletta Grifoni.

Per chi non la conoscesse ancora, si tratta della caporedattrice della TGR Marche, ma è anche una donna di contagiosa simpatia che ha alle spalle una lunga e notevole carriera, cominciata a Radio Arancia di Ancona e proseguita con grandi programmi RAI come Tutto il calcio minuto per minuto, Tutto basket, Pallavolando e molto altro ancora. Insomma avrete capito che parliamo di una straordinaria professionista che ci racconterà i momenti più esaltanti, ma anche più simpatici (e a volte grotteschi) di quel lavoro che tanti di noi hanno solo sognato di poter trasformare in professione.

L’appuntamento quindi è per sabato 12 aprile, sempre alle 17,30 in Biblioteca Antonelliana ad ingresso libero. Divertimento e spazio “nostalgia” sono assicurati per tutti gli amanti della radio, della buona musica e dello sport, quindi aspettiamo con piacere tutti gli appassionati, ma anche i semplici curiosi di conoscere un’altra persona che “ce l’ha fatta” in un ambiante tanto affascinante, ma anche tanto difficile.

