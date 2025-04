Corso base sulla conoscenza della fertilità femminile e sulla sessualità Si svolgerà il 10 e 11 maggio presso il Centro di Solidarietà "Don Luigi Palazzolo"

L’Istituto per l’Educazione alla Sessualità e alla Fertilità INER-MARCHE G. BONOMI organizza un Corso base per la conoscenza del ciclo della fertilità femminile (Metodo Sintotermico Roetzer) e della sessualità umana che si terrà nel weekend del 10-11 maggio 2025 (sabato pomeriggio e domenica mattina) presso la sede del Centro di Solidarietà “Don Luigi Palazzolo”.

Il metodo si basa sulla osservazione e registrazione dei segni e sintomi di fertilità della donna la quale, attraverso precise regole, diventa in grado di riconoscere con esattezza i periodi di sterilità di ogni ciclo e di individuare la finestra fertile per conseguire una gravidanza, secondo le indicazioni del Prof. Dr. Josef Rötzer, ideatore del metodo.

La donna diventa anche capace di interpretare ogni proprio ciclo anche in presenza di cicli irregolari o di situazioni particolari (post-pillola, allattamento, pre-menopausa…).

Non si impara solo una tecnica, ma la scelta del metodo naturale favorisce il vivere la bellezza della sessualità, dona alla coppia serenità, rispetto e dialogo nell’intimità, fa crescere la fiducia in sé e permette di riscoprire la fertilità come valore.

La corretta osservazione dei segni combinata con l’applicazione delle regole apprese conferisce un’alta affidabilità al metodo sintotermico.

ARGOMENTI DEL CORSO:

l’apparato riproduttore maschile e femminile;

la regolazione ormonale del ciclo mestruale;

l’ovulazione, il muco cervicale, la temperatura basale;

il metodo sintotermico Roetzer;

l’autosservazione, la registrazione dei sintomi e dei segni;

l’applicazione della metodica;

rimandare o ricercare una gravidanza;

affidabilità delle regole della metodica;

cicli irregolari;

norme igieniche;

il significato della sessualità umana;

sessualità e procreazione;

il valore dell’autoconoscenza;

l’uso della metodica Roertzer nella vita di coppia;

aspetti pratici e sessuologici;

aspetti etici e sessuologici.

Durante il corso verranno svolte anche delle esercitazioni con l’ausilio del materiale didattico fornito.

Il corso è rivolto a donne singole e/o a coppie in presenza o per casi particolari in modalità telematica.

Elemento distintivo del corso è che esso non si esaurisce con la fine della sessione; infatti, i partecipanti hanno la possibilità di essere seguiti personalmente e gratuitamente da un’insegnante-tutor per tutto il tempo necessario al conseguimento di una piena autonomia nell’applicazione del metodo.

Il corso è condotto da insegnanti volontari diplomati dell’Istituto INER – Marche G. Bonomi con l’ausilio di una ginecologa/ostetrica.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione telefonando al n. 338/9612644 (dopo le 14.00) o inviando una email: iner.marche@gmail.com o utilizzando il google form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKfJNPqnNgbAHL3-OMKltyAs9wOV8B4kA_9olgsWKhFQQ7OQ/viewform

E’ possibile reperire ulteriori informazioni sul sito: www.ineritalia.org

L’iscrizione va fatta almeno una settimana prima dell’inizio del corso.

E’ gradita un’offerta responsabile come rimborso per le spese organizzative.

Ai partecipanti sarà fornito un kit didattico per l’avvio all’utilizzo del metodo.

È necessario essere in possesso del testo “La Regolazione Naturale della Fertilità”del Prof. Dr. Josef Rötzer, ediz. Libreria Cortina, Verona. È possibile acquistare il libro direttamente durante il corso.

“Con il corso viene quindi offerta – sottolineano i promotori – una possibilità importante, che sicuramente accresce la consapevolezza di quello che la donna vive. Approfondendo la conoscenza di sé, la coppia ha la possibilità di riscoprire il valore della fertilità e della sessualità”.

(Il gruppo insegnanti Iner Marche “G. Bonomi”)