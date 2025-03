Tecnologie e regolamentazione: il futuro del gioco online secondo Sisal Come progressi tecnologici e cambiamenti normativi plasmano l'iGaming: tendenze del settore ed evoluzione del mercato

Marco Tiso, direttore di Sisal, ha parlato di dati molto importanti sul mercato dell’iGaming online, che in questo periodo è un vero fiume in piena. I ricavi sono arrivati a circa 5 miliardi di euro lordi in quest’anno (l’aumento è del 14% rispetto all’anno scorso).

Questo aumento, come evidenziato anche da bonusradar.it, è dovuto ad un aumento del 7% della base dei clienti Al momento, in Italia, sono attivi sul web circa 4 milioni di giocatori su una popolazione complessiva di 60 milioni.

Nonostante l’incremento del segmento online, attualmente rappresentante il 24% del mercato totale, il retail è ancora caratterizzato da una consistente stabilità. In particolare, il segmento dei casinò si presenta il più in crescita, occupando il 55% del mercato totale.

Tiso ha specificato che il mercato dei casinò online è estremamente concorrenziale. Sisal, con un mercato del 11%, si muove in un settore in cui sono operativi all’incirca ottanta operatori. Nel 2024, l’azienda ha quasi raddoppiato il proprio tasso di crescita, raggiungendo così una quota del 14%. Il dato è sicuramente legato all’espansione della clientela, poiché la spesa media per utente è rimasta stabile.

Guardando al futuro, Tiso è convinto che ci siano molte possibilità per lo sviluppo del settore. Da un lato, portare avanti l’intrattenimento dei giocatori è una priorità; dall’altro, l’assorbimento delle nuove tecnologie e regolamenti favorevoli potrebbe portare allo sviluppo.

Un’altra zona in cui si sta facendo avanti è quella della creazione dell’esperienza digitale sempre più realistica. Sisal ha recentemente introdotto in Italia un prodotto innovativo chiamato Tipster, che consente ai clienti di condividere le loro previsioni sui risultati delle scommesse sportive. Si è già formata una community solida, in continua espansione.

Sebbene il casinò online abbia raggiunto una quota di mercato dell’11%, il contesto rimane altamente dinamico e competitivo. La strategia di Sisal si basa su un approccio omnicanale, volto a integrare il mondo online e quello retail.

Rispondendo alle preoccupazioni sulla possibile concentrazione del mercato e sul rischio che le piccole aziende si spostino verso aree grigie, il dirigente di Sisal ha evidenziato le misure adottate dai regolatori italiani, come il blocco dei siti non autorizzati e la stretta collaborazione con le istituzioni bancarie. L’ampia offerta di giochi a disposizione aiuta ad alzare il livello di competitività, oltre a coprire tutte le esigenze del mercato legale in Italia. Secondo le previsioni di Sisal, le società che non parteciperanno ai nuovi bandi tenderanno a collaborare con i nuovi concessionari, rimanendo all’interno dei confini della legalità.

Source: https://www.gioconews.it/news/convegni/tiso-sisal-creare-un-mondo-digitale-simile-a-quello-del-gioco-fisico.aspx