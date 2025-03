A Senigallia una “Serata 5 Stelle” Venerdì 28 marzo niente dibattiti o gruppi di lavoro ma musica dal vivo, cena prelibata e poi Karaoke

Il Movimento 5 Stelle rappresenta una realtà politica che in questi anni ha saputo radicarsi nel territorio grazie all’impegno e alla partecipazione attiva dei cittadini. Dopo un percorso di crescita e consolidamento, oggi ci presentiamo con una rinnovata determinazione e coesione, mettendo a disposizione l’esperienza accumulata da chi, giorno dopo giorno, ha lavorato sul campo.

Sono 4 i gruppi territoriali attivi nella provincia di Ancona, e ciascuno di essi ha al proprio interno cittadini che nulla hanno a che fare con la politica delle poltrone e delle spartizioni. Ciascuno ha il proprio lavoro, la propria famiglia e i propri problemi, come tutti d’altronde, ma nonostante ciò trova il tempo per pensare ad una società migliore, inclusiva, che dia delle risposte e non lasci indietro nessuno.

In un contesto politico caratterizzato da favoritismi e interessi personali, noi del Movimento puntiamo a una gestione della Regione Marche, e l’anno prossimo della città di Senigallia, che favorisca la trasparenza, la democrazia e il coinvolgimento diretto dei cittadini. L’obiettivo è chiaro: promuovere il bene comune, valorizzando le risorse e le potenzialità del nostro territorio, senza compromessi con il becero clientelismo che è la rovina della nostra società.

La sfida è quella di costruire una governance inclusiva, dove le decisioni siano prese nel rispetto delle esigenze di tutti, e dove ogni cittadino possa sentirsi parte attiva del processo decisionale nella gestione della ‘cosa pubblica’. La forza del Movimento 5 Stelle risiede nella sua capacità di ascoltare e rispondere ai bisogni reali della comunità, trasformando le idee in azioni concrete per il progresso collettivo.

Per questo motivo stiamo predisponendo tavoli tematici aperti a tutti i cittadini per stilare il programma del prossimo quinquennio, in modo da distinguerci dai soliti programmi elettorali ‘pre-fabbricati’ e ‘acchiappa-voti’, senza reali e serie prospettive di realizzazione.

I temi su cui saremo ‘agguerriti’ e non ci abbandoneremo a compromessi, sono quelli prioritari per la vita delle persone:

– Lavoro: Tra gli obiettivi considerati prioritari dal Movimento 5 stelle in tema di mercato del lavoro, è possibile annoverare il raggiungimento di un salario minimo garantito, l’implementazione dello smart working, l’adozione di un equo compenso per tutti e l’introduzione di tutele nei confronti delle lavoratrici, lavoratori autonomi e non.

– Salute: La provincia di Ancona, sia negli anni passati, che nell’ultimo quinquennio a guida centro-destra, non è stata affatto tutelata dalle politiche della Regione Marche riguardo la Sanità. Troppi disservizi, liste di attesa infinite, personale mancante, strutture vetuste e con macchinari inadeguati.

– Dissesto idrogeologico: Basta con le cementificazioni selvagge, soprattutto nei terreni adiacenti agli alvei dei fiumi. Adozione immediata di pratiche (vasche di esondazione in primis) per mitigare o addirittura evitare nuove inondazioni. Tutela dell’ambiente, del verde pubblico.

– Casa: I giovani non possono più permettersi di acquistare una casa. Le famiglie sono sempre più in difficoltà con i mutui e gli affitti. Immediatamente adoperarsi per un ‘Piano Casa’ che preveda costruzione di nuovi alloggi popolari, co-housing, autocostruzione e affitti a prezzi calmierati.

Questo impegno si traduce in un’azione politica che mira a costruire un futuro migliore per tutti, creando opportunità e promuovendo un progresso collettivo che rispetti i principi di equità e giustizia sociale. In questo modo, il Movimento si propone come un’alternativa credibile e responsabile nel panorama politico attuale.

Per sviluppare ancora di più la rete di relazioni tra le persone, dentro e fuori del MoVmento, il 28 marzo presso il Circolo Cesano di Senigallia ci sarà un convivio a cui sono tutti invitati, un evento senza dibattiti o gruppi di lavoro ma con musica dal vivo, cena prelibata, e poi Karaoke, con ritrovo per cena o già prima, dalle 18:30. Sarà una serata per incontrarci, chiacchierare, condividere e, soprattutto divertirci!

Prenotazioni entro il 24 marzo 2025 tramite il QR (nella locadina ndr) code oppure il link: https://forms.gle/GtiSTDYWH9yDKRt97

Mail d’emergenza: m5s.gt.valmisa@gmail.com

Numero WhatsApp: 3470910937