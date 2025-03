Danze e abiti dell’Ottocento, successo al Rotary Serata a tema nella sede, nuova, di Senigallia

Giovedì 20 marzo, nella nuova sede del Rotary Club Senigallia, si è svolta una serata di grande fascino dedicata agli abiti e alle danze di società dell’Ottocento.

Ospiti d’eccezione Antonella Lanari e Riccardo Antognoni, esponenti di Marche ‘800, associazione culturale che fa parte della Compagnia Nazionale di Danza Storica, impegnata nella ricerca e nella divulgazione delle danze storiche del XIX secolo, con particolare attenzione alle eleganti quadriglie, alle contraddanze scozzesi e ai valzer figurati, simboli di un’epoca di raffinatezza e rigore formale.

Nel corso della serata, Lanari e Antognoni hanno saputo trasportare il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo, attraverso un’appassionata narrazione che ha intrecciato storia, costume e società. Con sapiente competenza, i due relatori hanno illustrato il significato profondo delle danze ottocentesche, non solo come espressione artistica, ma anche come veicolo di codici sociali e rituali che regolavano la vita dell’aristocrazia e dell’alta borghesia europea.

Particolare attenzione è stata riservata alla meticolosa riproduzione di abiti e accessori d’epoca, fedelmente ricostruiti sulla base di documenti originali. Attraverso la descrizione delle coreografie, degli stili di danza e delle etichette che scandivano i grandi balli nei saloni nobiliari, gli ospiti hanno restituito l’immagine vivida di un’epoca in cui la danza rappresentava non solo un momento di svago, ma anche un importante strumento di affermazione sociale e culturale.

L’incontro ha riscosso grande partecipazione e interesse, offrendo ai presenti l’opportunità di apprezzare non solo la bellezza estetica di un repertorio coreutico raffinato, ma anche di cogliere il valore sociale e storico che queste danze portano con sé.

Con questa iniziativa, il Rotary Club Senigallia conferma il proprio impegno nella promozione di eventi culturali che uniscono la valorizzazione del patrimonio storico-artistico al piacere della convivialità, rafforzando i legami comunitari e stimolando la conoscenza delle tradizioni che hanno segnato la storia europea.