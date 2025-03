Radio 100, altro grande successo a Senigallia Ricordati alcuni momenti di gloria dello sport senigalliese, coi protagonisti

176 Letture Cultura e Spettacoli

Grande cornice di pubblico anche per la seconda puntata della rassegna Radio Cento: tre incontri sulla storia della radio nel centenario della sua fondazione.

Nella prima puntata del 22 febbraio avevamo raccontato la storia della radiofonia dal 1924 fino agli anni Settanta, mentre sabato 15 marzo è stata la volta delle radio libere di Senigallia e degli eventi sportivi da esse seguiti nella seconda metà degli anni settanta.

La scaletta, messa amorevolmente a punto dall’infaticabile Giorgio Marcellini, con ampio repertorio fotografico e video, prevedeva una rassegna di tutte le radio che dal 1977 ai primi anni ‘90 hanno trasmesso in FM – modulazione di frequenza – da Senigallia, cominciando con Radio Velluto giù giù fino a Radiomania, alla presenza di ospiti molto illustri. Infatti, oltre a tanti che erano stati DJ o dirigenti delle varie radio dell’epoca (RadioVelluto, Radio Senigallia,

L’altra radio, Radio Cicala, Teleradio Senigallia Centro, GRS, Radiomania) sono anche intervenuti alcuni che “ce l’hanno fatta”, ovvero sono riusciti a fare della radiofonia la loro professione (sogno proibito di tanti di noi). E allora sono sfilati, in compagnia del conduttore Leonardo Marcheselli, personaggi del calibro di Luca Pagliari (giornalista, documentarista, narratore di fama nazionale, con un passato alla direzione artistica di Radio Dimensione Suono ed esperienze in RAI, a Radio 24 e a Radio Deejay) e Stefano Sartini che, dalle frequenze delle radio senigalliesi, è arrivato alla regia di eventi importantissimi della televisione in Italia e all’estero, come in Grecia dove è una vera e propria celebrità. E con loro Tamara Taylor, australiana di origine, ma che, formatasi a Radiomania, è poi passata anche a RDS e R101 fino ad oggi, 2025, con un programma in lingua inglese (ma solo musica italiana) per Radio Italia Dubai.

Oltre a loro, che hanno raccontato le vicende delle nostre radio tra il 1977 e gli anni ‘80, alcuni grandi campioni dello sport come Gigi Manoni per il tennistavolo, Marco Alessandrini per il calcio, Vladimiro Riga per il pugilato, i quali hanno raccontato dal vivo eventi che erano stati all’epoca commentati dalle radio locali senigalliesi con dirette anche esilaranti (non certo per gli inviati a cui toccava viverle!) per i tanti problemi tecnici e ambientali che capitavano in ogni trasferta.

Non sono mancati i momenti agrodolci, ovvero il ricordo affettuoso e commosso di tanti amici dell’epoca che oggi non sono più tra noi. Pionieri della radiofonia come Roberto Bastari, Luciano Gresta “Lulli”, Claudio Cavallari “Cabajo”, Gabriele Giampieretti, Carla Cesarini, Elio Vico “Pomporio”, Edda Manoni Pagliari e Roberto Massaccesi; o protagonisti della vita sportiva senigalliese, come Walter Vignoli, Otello Montesi, Leonello Manoni, Silverio Gresta, Rolando Brasini, Giuseppe Martinese, Enzo Marinelli e tanti altri.

La bellissima voce e la chitarra del “padrone di casa” Gabriele Carbonari hanno punteggiato i vari momenti della serata. Canzoni molto note come La radio, Eppure soffia, Hurricane, La vie en rose, ma anche altre meno conosciute come Ping pong di Rino Gaetano o La donna del campione di Enrico Ruggeri, fino alla conclusione con In diretta nel vento.

Un ringraziamento a tutti gli intervenuti, anche per la pazienza di reggere quasi tre ore di “trasmissione”, perché c’era tanto di quel materiale che si sarebbe potuto continuare fino a notte fonda. Un grazie particolare a chi è venuto da lontano come Giorgio Federici, giunto da Pisa per raccontare le sue esperienze a Radio Cicala, o il campione di pugilato Vladimiro Riga che si è messo in macchina da Genga per ricordare i suoi successi e i suoi “guanti” con Peppe Martinese alla ricerca di un titolo italiano o europeo. Ma a tutti gli intervenuti va un grande ringraziamento soprattutto per l’umiltà e la disponibilità dimostrate nel ricordare “come eravamo”.

Non finisce qui: il terzo appuntamento con Radio Cento sarà il 12 aprile prossimo, sempre in Biblioteca Antonelliana alle 17,30 sul tema La radio e la musica, in compagnia di Nicoletta Grifoni (una vita in RAI) e Kruger Agostinelli, referente per le Marche dell’Associazione Italiana Disc Jockey. Le canzoni eseguite da Gabriele Carbonari faranno ancora una volta da colonna sonora. In conclusione un ultimo grazie: al Comune di Senigallia, presente sabato nella persona dell’assessore Riccardo Pizzi, e alle responsabili della Biblioteca, le bravissime e sempre disponibili Antonella Assanti e Antonella Pacetti.

Dagli Organizzatori