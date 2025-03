Tutto pronto a Senigallia per “CNA Federmoda Talks” In programma lunedì 3 marzo alle ore 10

Lunedì 3 marzo Senigallia ospiterà CNA Federmoda Talks, un evento chiave nel quadro del più ampio progetto Fare Futuro, lanciato quest’anno da CNA Ancona per promuovere un confronto sul futuro della filiera moda e sulle opportunità per le nuove generazioni.

L’incontro si terrà presso il nuovo stabilimento della EFFEPI srl, azienda marchigiana che ha recentemente siglato un accordo con PRADA, confermandosi come una realtà di eccellenza del territorio. Sarà un’occasione per analizzare lo stato attuale della manifattura moda e guardare avanti, esplorando temi centrali come eticità e trasparenza nella filiera produttiva, nonché per condividere buone pratiche e strategie di sviluppo in un contesto di forte cambiamento.

A moderare l’incontro sarà Gaia Segattini, Presidente di CNA Federmoda Ancona, che dialogherà con Silvia Gambi, giornalista e fondatrice della piattaforma Solo Moda Sostenibile. Specializzata in economia circolare e supply chain management nel settore tessile, Gambi porterà la sua esperienza maturata tra distretti manifatturieri e Università, tra cui l’ateneo fiorentino, dove è docente di Fashion Supply Chain Management. È inoltre autrice del documentario Stracci (2022), disponibile su Prime Video.

Guidati da Gaia Segattini e Silvia Gambi, i partecipanti avranno l’opportunità di discutere le sfide e le prospettive del settore moda, individuando i segnali chiave per un rilancio sostenibile e innovativo del comparto.

L’evento è aperto al pubblico, previa registrazione tramite apposito form. Per informazioni e iscrizioni: www.an.cna.it.