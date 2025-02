Pagani (Vola Senigallia) sull’aumento della retta dell’Opera Pia Mastai Ferretti "La Regione si assuma tempestivamente le proprie responsabilità con un contributo adeguato"

Mi sono arrivare segnalazioni che, puntuale come purtroppo era da prevedersi, è arrivata alle famiglie degli ospiti dell’Opera Pia Mastai Ferretti la comunicazione di un aumento di 4 euro al giorno a partire dalla retta del mese di aprile.

La struttura ha temporeggiato prima di prendere questa decisione, comune anche ad altre strutture, sofferta ma inevitabile visti gli aumenti importanti dei costi di gestione.

Il rinnovo del contratto di lavoro del personale (ovviamente una risorsa fondamentale ma anche un capitolo di costi), l’approvazione da parte della Regione Marche dei nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture per anziani che prevedono nuovi requisiti cui occorre inevitabilmente adeguarsi, l’istituzione del risk manager e una serie di adeguamenti strutturali necessari, sono le cause che hanno condotto a questa decisione.

Un aumento insomma motivato da diversi fattori e, qualora la Regione e gli enti competenti non venissero in soccorso con un contributo adeguato, l’aumento delle rette potrebbe essere ulteriormente ritoccato nel corso dell’anno.

Tutto questo rischia chiaramente di mettere in ginocchio le condizioni economiche delle famiglie già aggravate dal caro vita.

La Regione si assuma tempestivamente le proprie responsabilità con un contributo adeguato a partire da quello dovuto del 50 % della quota sanitaria a carico del Servizio Sanitario Regionale previsto dai LEA (Livello Essenziale di Assistenza) per l’inserimento di un anziano non autosufficiente in una struttura residenziale.

Dall’altra si ritiene sia necessario che anche le strutture residenziali pensino a forme di gestione condivise e associate al fine di poter contenere le spese.

La crescente pressione generata dall’invecchiamento della popolazione sui bilanci pubblici e familiari fa della non autosufficienza uno scenario che richiede una risposta urgente e articolata.

Stefania Pagani – Vola Senigallia