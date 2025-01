“In scena senza scena” a Senigallia Venerdì 17 gennaio

Questo venerdì sera, alle ore 21:15, la rassegna “In scena senza scena” porterà all’Auditorium San Rocco “Calascibetta 44”, spettacolo menzione speciale del “Premio drammaturgico internazionale Carlo Annoni”.



Due personaggi si incontrano in una casa sperduta in mezzo alle montagne d’Abruzzo. Michele bussa alla porta, Franco va ad aprire e si ritrova con una pistola puntata addosso. Ha inizio un processo arbitrario, che sembrerebbe assumere tutti i toni di un tentativo di giustizia privata, con l’intenzione di riportare a galla una storia di stupro avvenuta quindici anni prima in Sicilia. I due personaggi precipitano in un vortice di ricordi, mezze parole, cose non dette, menzogne e verità apparenti. Michele e Franco sono chi dicono di essere?

Lo spettacolo è una coproduzione “Fraternal Compagnia” e “Compagnia della Venere”, ed è scritto e diretto da Antonio Lovascio, che vi recita insieme ad Hermann Sferlazza.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro La Fenice e sul sito Vivaticket.

Posto unico numerato a 13 euro.

“In scena senza scena” è curata da Alessio Messersì e Mauro Pierfederici, e organizzata dal Comune di Senigallia insieme alle Associazioni Augusto Bellanca, Sena Nova e Teatro Time, con il contributo del Centro Cooperativo Mazziniano.