Sottoscritti da Regione Marche patti per la sicurezza urbana in province Macerata Fermo Con Prefetture e Comuni di Civitanova Marche, Porto Recanati, Potenza Picena, Fermo, Porto S. Giorgio e Porto S. Elpidio - VIDEO

Dalla Regione 220mila euro per rafforzare la sicurezza dei territori, prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità e devianza. A Palazzo Raffaello la mattina di mercoledì 11 dicembre sono stati siglati i Patti per la Sicurezza Urbana tra la Regione Marche, la Prefettura di Macerata e di Fermo e i Comuni di Civitanova Marche, Porto Recanati, Potenza Picena, Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.

Un programma di iniziative congiunte, attuate grazie alla collaborazione tra istituzioni, per incrementare la sicurezza urbana con azioni integrate e progetti specifici su aree di intervento prioritarie per la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale della comunità.

I protocolli, sottoscritti dal Vicepresidente della Giunta e assessore con deleghe a Polizia Locale e Sicurezza della Regione Marche, Filippo Saltamartini, insieme ai Prefetti di Macerata e Fermo, Isabella Fusiello e Edoardo D’Alascio, l’Assessore del Comune di Civitanova Marche Giuseppe Cognigni, il Sindaco di Porto Recanati Andrea Michelini, il Sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini, il Vicesindaco di Fermo Mauro Torresi, il Sindaco di Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella e il Consigliere comunale di Porto San Giorgio Alberto Giammarini, in presenza del Capo di Gabinetto della Giunta regionale Fabio Pistarelli, individuano gli obiettivi delle azioni, i soggetti coinvolti e i ruoli, i tempi di attuazione, le risorse disponibili e i criteri di valutazione. Vengono poi sperimentate ulteriori collaborazioni tra i soggetti istituzionali e le formazioni sociali per fornire specifici apporti in termini di conoscenze, competenze e strumenti.