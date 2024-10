Banco Marchigiano Subissati Senigallia, buona la prima Vittoria per 3-0 in trasferta

304 Letture Sport

Esordio vittorioso per il Banco Marchigiano Subissati che nella prima giornata di campionato espugna 3-0 il campo della Saper Volley BCC Pergola e Corinaldo.



Parziali di 30-28 25-13 25-23.

Deve ancora crescere la squadra di Paradisi e trovare il miglior affiatamento soprattutto tra i centrali, reparto cardine lo scorso anno e quest’anno nuovo, ma è un debutto senz’altro positivo e che già mostra progressi rispetto alle prestazioni in Coppa Marche.

E determinante è subito con un muro punto nel finale del combattuto primo set, il più sofferto, il rientro di Giorgia Filipponi, tornata dopo qualche stagione nella squadra dove è cresciuta e in cui ha militato per anni prima di scendere nelle categorie inferiori per motivi lavorativi: per la centrale un impegno non ancora a tempo piano ma già utile alla squadra.

Questa la classifica: https://www.fipavonline.it/main/classifica/52545/0

Nel prossimo impegno, sabato 19 ottobre alle ore 21 a Campo Boario, match interno contro la Ferri Distribuzione Adriatica Fano.