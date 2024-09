In mostra a Bologna le opere dell’artista senigalliese Claudio Bonvini L'esposizione "Esseri Immaginari" sarà allestita dal 12 ottobre fino al 7 gennaio 2025

Dal 12 ottobre 2024 al 7 gennaio 2025 l’Art Hotel Commercianti, nel cuore medievale di Bologna, ospita la personale Esseri Immaginari dell’artista e fotografo marchigiano Claudio Bonvini (Senigallia, 1954).

Curata e organizzata da Simona Guerra e Camilla Falcioni, accolta con entusiasmo da Ilaria Orsi, proprietaria dell’Art Hotel Commercianti, la mostra allestita nella Sala del Pozzo presenta una selezione di 30 opere dallo stile inconfondibile di Claudio Bonvini che dalla metà degli anni ‘80 crea con spirito gioioso e colorato, per dare un senso alla propria esperienza del mondo. Vegetali, conchiglie, fiori, pasta, biscotti, si incontrano dando vita a composizioni surreali ovvero visioni zenitali che esistono solo per il tempo di uno scatto fotografico, per poi scomparire, riportando gli oggetti alla propria abituale destinazione. Un linguaggio, quello di Bonvini, impulsivo e visionario che si distingue per l’indiscussa originalità in quanto espressione autentica e intima della sua interpretazione del reale, un modo terapeutico e salvifico per comunicare e liberare le emozioni, i desideri e gli stati d’animo imprigionati nella sua condizione di disabilità autistica, trasformata attraverso l’azione artistica da disagio in risorsa per la condivisione di un sentire comune.

“La mia forma di fotografia – spiega – va d’accordo con quattro parole: fantasia, ispirazione, sofferenza, pazzia. Fanno tutte parte di me e del mio essere, e combaciano con altre due parole; arte e creatività. Senza di loro sarei morto, invece sono vivo, sono creativo cioè esisto”.

Tra le numerose collaborazioni nel corso della sua carriera è emblematica quella con Mario Giacomelli negli anni ’90; un felice connubio da cui sono nate alcune serie fotografiche con protagonista il grande fotografo, spesso riprese e inserite da Bonvini nelle sue composizioni, e la loro profonda amicizia è documentata da un video realizzato nel 2014 (testi di Claudio Bonvini e Simone Giacomelli; montaggio di Ruben Lagattolla).

La collaborazione tra Camilla Falcioni e l’Art Hotel Commercianti di Bologna, nasce nel 2018 con la mostra di Maria Giulia Terenzi e successivamente con l’esposizione fotografica di Marzia Gamba, nel 2019; oggi il progetto espositivo Esseri Immaginari, grazie al felice incontro con Simona Guerra, ha l’intento di divulgare e far riscoprire la figura artistica e umana di Claudio Bonvini.

Claudio Bonvini si dedica all’arte sin dalla metà degli anni ‘80 trovando nel gesto artistico una ragione di vita e una finestra aperta sull’esistere.

Importante la sua conoscenza nei primi anni ’90 dello Studio Zelig, gruppo creativo d’intervento e studio artistico fondato nel 1978 a Senigallia, dove ha l’opportunità di valorizzare al meglio la sua arte anche grazie ad alcune mostre personali e collettive. Dal 1994, ricordiamo tra queste: “Polsi sottili” (Galleria Expo Ex – Senigallia), “Nature morte” (Osteria del Teatro – Senigallia), “Azioni urbane” (Studio Zelig – Senigallia), “Made in Senigallia” (Galleria Expo Ex – Senigallia), “Incontri non previsti” (Cles – Trento), “Buon appetito” (Galleria Ercolani – Bologna), “Mostra per Lebenschilfe” (Lörrach-Germania), “II deposito” (Studio Zelig – Senigallia).

Nel maggio del 2016 viene invitato a Ostra a partecipare all’evento Giornate di Fotografia – Expose Yourself #8 (a cura di Simona Guerra e Lisa Calabrese) e in estate, sempre a Ostra gli viene dedicata la mostra personale “Sono vivo, sono creativo, cioè esisto” presso la Sala delle Lance.

Dopo un periodo di silenzio (ma di lavoro intenso) è tornato di recente ad esporre e condividere la sua arte. Nel febbraio del 2023 ha esposto presso lo Spazio Piktart di Senigallia in “Opera unica” a cura di Simona Guerra; nel giugno dello stesso anno, dopo aver partecipato alla terza Biennale della fotografia di Senigallia, vince il premio La Muta (a pari merito con Sergio Marcelli) e a dicembre espone a Parigi in una mostra personale a cura di Serge Plantureux all’Hotel Parister. Sempre nel dicembre 2023, a Milano, una sua opera vintage è stata aggiudicata all’asta Finarte.

Claudio Bonvini è Maestro dell’Outsider Art: un luogo creativo che esiste e vive al di fuori dell’arte mainstream, è quella in cui si muovono gli artisti outsider.

Sue opere sono conservate presso diverse collezioni, in Italia e all’estero, mentre alle attività creative si aggiungono per l’artista attività didattiche nelle scuole di primo grado.

Video Giacomelli Bonvini https://youtu.be/qe5nKLUuEVo

Simona Guerra si occupa di fotografia da 25 anni. Laureata al DAMS di Bologna, ha studiato Fotografia con Italo Zannier. Ha lavorato per i maggiori archivi fotografici italiani tra cui: Fratelli Alinari e Archivio Scala a Firenze; AFT a Prato; Ist. Antoniano (Zecchino d’Oro), Casa Lyda Borelli per artisti drammatici, Studio Villani, IlSole24Ore a Bologna. Per Mario Giacomelli ha curato il primo riordino dell’archivio fotografico, assieme all’artista, in occasione della retrospettiva di Palazzo delle Esposizioni a Roma del 2001. E’ autrice di saggi e biografie e il suo libro “Mario Giacomelli. La mia vita intera” (Mondadori, 2008) ha ottenuto una menzione speciale al Premio Marco Bastianelli per l’editoria fotografica. Dal 2019 è curatrice dello Spazio Piktart, a Senigallia: punto di riferimento nelle Marche per la fotografia d’autore.

Camilla Flavia Rosa di Pesaro Falcioni nasce a Bournemouth (GB). Si laurea in Conservazione dei Beni Culturali all’Università degli studi di Bologna, sede di Ravenna con il Professor Stefano Tumidei. Dal 2004 al 2009 coordina l’ufficio di Pesaro di Arthemisia, società leader nell’ideazione e produzione di mostre ed eventi culturali a livello nazionale ed internazionale. Dal 2010 al 2013 è responsabile dell’Ufficio Stampa e promozione di Fondazione Pescheria-Centro Arti Visive di Pesaro. Dal 2012 al 2019 si occupa di due Luxury Estates e della loro trasformazione in attività̀ turistica. Nel 2014 segue per Ballandi Arts il coordinamento organizzativo per un documentario in due puntate, con il premio Oscar Dante Ferretti, narrate da Glauco Mauri, sulla Regione Marche dal titolo “The Genius of Marche”, andate in onda su Sky Arte HD. Dal 2019 collabora con Simbiosi Group.

Claudio Bonvini – Esseri Immaginari

a cura di Simona Guerra e Camilla Falcioni

12 ottobre 2024 – 7 gennaio 2025

Art Hotel Commercianti

Via de’ Pignattari 11 – 40124 Bologna

Orario tutti i giorni h 14-18, ingresso libero

Info T +39 051 7457511

www.art-hotel-commercianti.com

info@arthotelcommercianti.it

info@camillafalcioni.it

info@simonaguerra.com – www.simonaguerra.com