Prosegue l’impegno di Fidapa per una educazione europea Per la prima volta coinvolti gli studenti delle superiori

100 Letture Associazioni

Prosegue il progetto di Educazione Civica Europea promosso dalla Fidapa BPW Italy di Senigallia che coinvolge, quest’anno per la prima volta, gli studenti delle scuole superiori cittadine.

Il progetto prevede un incontro di circa di ore con esperti europeisti che possano arricchire le conoscenze dei giovani sul tema dell’Europa attraverso spunti di riflessione extra curriculari. Il secondo appuntamento ha visto come protagonisti gli studenti delle V classi del Liceo Classico, del liceo Economico Sociale e del liceo delle Scienze Umane. Il prof. Marco Zecchinelli del Movimento Federalista Europeo ha suscitato un interessante confronto con i ragazzi che hanno espresso le loro riflessioni sul tema dell’Europa e posto domande circa il funzionamento degli organismi europei. A portare i saluti della Fidapa BPW Italy di Senigallia è stata la Presidente Giulia Mancinelli, che ha ringraziato la Dirigente Lucia Di Paola per l’ospitalità, la docente Loredana Silvestrini, coordinatrice dei progetti di Educazione Civica, e i ragazzi per l’accoglienza e l’adesione al progetto, insieme alla Vice Presidente Stefania Nardella, che da anni segue per Fidapa il progetto Europa. A portare i saluti dell’AICCRE Marche è stato il presidente del Consiglio Comunale di Senigallia Massimo Bello. La Fidapa ha inoltre contribuito ad una Borsa di Studio che consentirà ad uno degli studenti che hanno preso parte al progetto di concorrere per partecipare al Seminario Federalista di Ventotene 2024. La Fidapa BPW Italy di Senigallia da oltre 18 anni sensibilizza i giovani all’importanza dell’Europa e dello “spirito europeo”, celebrando la Giornata dell’Europa il 9 maggio nella Sala Consiliare del Comune di Senigallia, con il patrocinio del Comune di Senigallia, della Presidenza del Consiglio Comunale e dell’AICCRE. Sarà il momento conclusivo del percorso intrapreso che vedrà la partecipazione di delegazioni di studenti delle scuole medie e superiori cittadine.

Da

Fidapa