Al teatro La Fenice arriva “Notre-Dame de Paris” del Balletto di Milano Giovedì 28 marzo alle ore 21.00

99 Letture Cultura e Spettacoli

“Notre-Dame de Paris” con le coreografie di Stephen Delattre proposto dal Balletto di Milano diretto da Marco Pesta è in scena giovedì 28 marzo al Teatro la Fenice di Senigallia per il cartellone di danza realizzato da Comune di Senigallia e AMAT con il sostegno di MiC e Regione Marche.

Balletto in due atti su musiche di vari autori liberamente ispirato al celebre romanzo di Victor Hugo “Notre-Dame de Paris” è ambientato nella Parigi del 1482 e ha come protagonista Quasimodo, il campanaro gobbo della cattedrale, perdutamente innamorato della zingara Esmeralda. Affascinato dalla bella gitana è anche Frollo, arcidiacono di Notre Dame, che darà vita ad una serie di intrecci che mettono in luce dinamiche tipiche, dalla gelosia alla passione, che rendono ancora attuale il racconto scritto quasi due secoli fa.

La creazione di Stephen Delattre per il Balletto di Milano rispetta fedelmente la storia ed evidenzia come, in un mondo sempre più votato all’apparenza, il modo in cui si appare sia oggetto di giudizio – e ancor più di pregiudizio –.

Stephen Delattre è un coreografo innovativo che utilizza elementi della danza classica e moderna per sviluppare un proprio linguaggio del corpo. Ha ricevuto numerosi premi tra cui spicca l’alta onorificenza di “Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres” da parte del Ministero della Cultura Francese per il suo importante lavoro internazionale.

Il Balletto di Milano è tra le Compagnie italiane più prestigiose. Fondato nel 1980 e dal 1998 diretto da Carlo Pesta, è riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura, da Regione Lombardia e svolge attività nei maggiori teatri italiani e all’estero.

I costumi dello spettacolo sono di Federico Veratti, la consulenza musicale di Davidson Jaconello, le videoproiezioni di René Zensen. Danzatori in scena Alberto Viggiano, Gioia Pierini, Mattia Imperatore, Alessandro Orlando, Martina Marini e con Paloma Bonnin, Amanda Hall, Annarita Maestri, Alessia Sasso, Giusy Villarà, Hiroki Inokuchi, Emanuel Ippolito, Davide Mercoledisanto, Luca Novello, Étienne Poletti

Informazioni e biglietti Teatro La Fenice 071 7930842 negli orari di apertura, tel. 335/1776042 [dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30], biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket. fenicesenigallia.it – info@fenicesenigallia.it e AMAT 071 2072439 amatmarche.net

Inizio ore 21.