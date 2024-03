Segnalata la presenza di processionarie in via Marche Nei pressi della scuola primaria "Leopardi"

Nella mattinata di sabato 9 marzo è stata segnalata la presenza di numerosi esemplari di processionaria lungo via Marche, a Senigallia, nelle immediate vicinanze della scuola primaria “Leopardi”.

Vale la pena ricordare come l’insetto, nella sua fase larvale, sia pericoloso in particolare per animali domestici e bambini, in quanto dotato di una peluria altamente urticante.

(Foto di Monica Ceresi)