L’Olimpia Marzocca continua la risalita Battuto pure il Pietralacroce, in casa

OLIMPIA MARZOCCA VINCE 1 A 0 CON IL PIETRALACROCE

Una bella vittoria, non scontata, contro un ostico Pietralacroce. Partita inizialmente guardinga da ambo le parti, giocata a buon ritmo, alla ricerca della giusta misura. Sono gli ospiti a rendersi pericolosi per primi, la palla va in rete, ma l’arbitro annulla per evidente fuorigioco. La rete decisiva del match la segna al 29’ Montanari di testa, su angolo di Felicissimo. Sul finire del primo tempo al 42’ occasione per il Pietralacroce, che su azione d’angolo va vicino al pareggio, ma Giovagnoli respinge. Nella ripresa ritmo elevato, al 68’ il Marzocca va vicino al raddoppio, sempre da un calcio d’angolo, è Santi Amantini questa volta ad incornare e colpire in pieno l’incrocio. Seguono due azioni in aerea contestate, una per parte, per presunti falli da rigore, ma l’arbitro ben posizionato in entrambe le situazioni, decide di non assegnare. La partita termina senza ulteriori azioni da cronaca. Dopo la brutta sconfitta a Montemarciano, in una settimana mister Profili riesce a far cambiare volto all’Olimpia Marzocca. Al comunale tanto cuore, tanta grinta e tanto sacrificio messi in campo dalla squadra biancoazzurra, i ragazzi hanno tenuto testa per tutti i 90 minuti, alla fisicità e all’aggressività avversaria, a tratti di eccessivo agonismo. Nella prossima giornata l’Olimpia affronterà in trasferta la Sampaolese, un altro importante match per confermarsi nelle prime posizioni di questo affascinante campionato.

(nella foto il Capitano Michele Asoli – Olimpia Marzocca)

OLIMPIA MARZOCCA 1

vs

PIETRALACROCE 0

Marcatori: 29’ Montanari.

FORMAZIONI

OLIMPIA MARZOCCA:

Giovagnoli, Asoli, Pigini, Montanari, Tomba, Santi Amantini, Abbruciati, Fabrizi, Spanò (86’ Carsetti), Felicissimo (86’ Grilli), Sabik (72’ Baldelli).

A disposizione: Vernelli, Dell’Aguzzo, Fabini, Ciarloni, Pierucci, Nugara.

Allenatore: Andrea Profili.

PIETRALACROCE

Montuoso, Gambelli (78’ Palombarani), Nisi (78’ Wade), Fioretti (60’ Vergani), Severini, Mengarelli, Nicoletti (61’ Marku), Potito, Consolazio, Daidone, D’Antonio (78’ Da Silva Marcal).

A disposizione: Polenti, Basilici, Polidori, Lodigiani.

Allenatore: Marco Santarelli.

Arbitro: Angelini sez. di Fermo

da

Olimpia Marzocca Calcio