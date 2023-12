Partito “Io bullo da solo” Quinta edizione del progetto a Senigallia

E’ partita la quinta edizione del progetto “Bullo da solo” coordinato dall’ufficio Informagiovani del comune di Senigallia, con il patrocinio dell’Ordine Psicologi della Regione Marche.



Il progetto mira a sensibilizzare e a prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo, si rivolge ai bambini/ragazzi di tutte le quinte classi delle scuole primarie e di tutte le seconde classi delle secondarie di I grado, di tutti e quattro gli Istituti Comprensivi della città.

Le famiglie, il personale scolastico e la cittadinanza sono invitati a partecipare agli incontri gratuiti che si svolgeranno presso l’Auditorium San Rocco a partire da venerdì 19 gennaio 2024. Il primo incontro sarà a cura di Luca Pagliari noto giornalista e stoyteller con il format “LOOK UP – STORIE OLTRE IL PREGIUDIZIO”, è richiesta la prenotazione tramite il modulo online sul sito www.informagiovani-senigallia.it

A seguire Domenica 4 febbraio alle ore 18.00 “BULLISMO E CYBERBULLISMO: IL BULLISMO VISTO A 360°” la testimonianza personale e la consulenza professionale di Vincenzo Vetere presidente di ACBS associazione Contro il Bullismo Scolastico.

Venerdì 16 febbraio alle ore 21.00 doppio appuntamento per l’incontro “Crescere nell’era digitale – Approccio medico psicologico” a cura della Dott.ssa Federica Guercio psicologa, psicoterapeuta, Consigliere Segretario Ordine Psicologi Marche e dalla dottoressa Cristina Angeletti AST Ancona, UOC Pediatria Neonatologia Senigallia.

Si proseguirà lunedì 26 febbraio sempre alle ore 21.00 con la Polizia Postale che presenterà “LA RETE OSCURA, RISCHI E INSIDIE DELLE NUOVE TECNOLOGIE”.

Anche gli alunni delle 18 classi delle scuole secondarie di primo grado incontreranno la mattina gli stessi relatori, per affrontare la tematica da vari aspetti grazie alle testimonianze, alle storie raccontate e al contributo di tutti i professionisti.

Gli alunni delle 18 classi delle scuole primarie costruiranno invece un percorso per un “digitale gentile”, con le loro docenti e con la collaborazione della rete nazionale Costruiamo Gentilezza, che si concluderà a maggio con varie attività e con un laboratorio anche per i genitori.

In questa edizione è previsto anche un progetto pilota di arteterapia per quattro classi quinte delle scuole primarie, una per ogni Istituto Comprensivo, che ha visto già la formazione dei docenti.

Per informazioni: www.informagiovani-senigallia.it Numero verde 800 211212