“E la nuova palazzina del Pronto Soccorso di Senigallia?”

All’Assessore Saltamartini diciamo di essere contenti che l’Agenas riconosca l’Azienda Territoriale Sanitaria di Torrette al primo posto nella classifica tra gli ospedali pubblici d’Italia ma che anche l’Ospedale di Senigallia necessita di personale e di attrezzature, dopo ben 3 anni di governo regionale. E’ un ospedale di primo livello !!.

Ora vuole aumentare l’assistenza territoriale e noi siamo d’accordo ma le sue affermazioni si scontrano con la dura realtà del nuovo piano sanitario Regionale che non prevede per l’Ospedale di Senigallia nè una Casa nè un Ospedale di Comunità ma solo una centrale operativo territoriale (C.O.T.).

Praticamente l’assistenza di prossimità, vicina ai cittadini, assegnata a Senigallia, città di oltre 40 mila abitanti, seconda nella Provincia per popolazione, sarebbe un “centralino telefonico di smistamento”. Le diciamo subito che quanto legiferato non soddisfa le esigenze dei senigalliesi e questa non è una domanda ma una affermazione.

Non conoscendo il motivo della penalizzazione non vorremmo che la causa sia quella di non essere un bacino elettorale perché senza assessore di riferimento in Regione.

Vorremmo essere smentiti dai fatti anche se “l’unico ospedale dei 13 chiusi che viene riaperto, acquisendo reparti di degenza e il pronto soccorso, è quello di Cingoli, città di Filippo Saltamartini, l’ex sindaco ora assessore regionale alla salute”.

Naturalmente siamo contenti per i cittadini di Cingoli che avranno anche un’altra Tac.

Abbiamo più volte segnalato le numerose criticità del Pronto Soccorso, con pochi medici strutturati in Emergenza/Urgenza ma con medici delle Cooperative, della Cardiologia, del Laboratorio Analisi, dell’Odontostomatologia e dell’Otorino.

Ma da Dicembre 2022 le problematiche sono ancora lì, irrisolte !!

Le numerose segnalazioni che ci arrivano mettono sotto accusa il modo di gestire la sanità pur senza muovere critiche al personale sanitario: uomini e donne che nonostante il minimo dell’organico sono sempre disponibili, competenti e professionali nell’accoglienza dei malati. Chiamati eroi nell’emergenza ora sono completamente dimenticati !!

Assessore Saltamartini occorre anche una svolta “vera” per le liste d’attesa.

Le prenotazioni non hanno una corsia preferenziale per i disabili e malati di Alzheimer o altra forma di demenza nè per esami vitali e fondamentali per la salute, bloccati per tutto il 2024 e impossibili anche da prenotare.

La legge n.266/2005 dice che è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni e quindi vogliamo che la legge sia rispettata.

Presidente Acquaroli Lei governa le Marche e perciò Le chiediamo di intervenire perché non abbiamo nessun indizio per la realizzazione della nuova palazzina del Pronto Soccorso, pubblicizzata e finanziata con 16milioni di euro ma da realizzare entro il 2026.

Ad oggi non c’è un solo mattone in vista e il tempo che rimane non è molto.

Presidente nell’augurarle buon lavoro le diciamo che la sanità è di tutti e che per riqualificarla occorre l’aiuto delle istituzioni, cosa che chiediamo a Lei per il nostro Ospedale.

Da

Comitato Difesa Ospedale Senigallia