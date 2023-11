Si torna a riunire giovedì 9 novembre il Consiglio Comunale di Senigallia All'ordine del giorno delibere su comunità energetiche e regolamento Consiglio delle Donne, risoluzioni e mozioni

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Senigallia. Il Presidente Massimo Bello ha calendarizzato la seduta di aula giovedì 9 novembre alle ore 15,30 nella sala “Giuseppe Orciari” del Palazzo comunale.

La seduta consiliare si terrà in sessione straordinaria e in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco, sia in presenza che attraverso il collegamento alla piattaforma informatica multimediale dell’Ente.

I lavori si svolgeranno a porte aperte e, allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini, sarà diffusa direttamente in streaming, attraverso la WEB TV del sito internet istituzionalewww.comune.senigallia.an.it, in diretta su Radio Duomo Senigallia (frequenza 95.2 MHz FM) e in diretta Facebook sul profilo pubblico istituzionale del Comune di Senigallia.

I lavori prevederanno un nutrito ordine del giorno, con provvedimenti di natura economico-finanziaria e ambientali, proposti dalla Giunta, e con mozioni e risoluzioni presentate dai Gruppi consiliari e dai Consiglieri.

Si comincerà con interrogazioni e interpellanze scritte a risposta orale, Question Time, a cui saranno dedicati trenta minuti, per poi procedere con le eventuali comunicazioni e dichiarazioni del Presidente del Consiglio Massimo Bello e del Sindaco Massimo Olivetti.

Subito dopo, il Consiglio sarà chiamato ad esaminare la proposta recante la “DELIBERA DI INDIRIZZO STRATEGICO PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DI COMUNITA’ ENERGETICHE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI” (Relatore: ASSESSORE ELENA CAMPAGNOLO) e la proposta recante “INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SOSTEGNO DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 15 SETTEMBRE 2022 – IV RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. E) DE D.LGS. 267/2000” (Relatore: ASSESSORE ELENA CAMPAGNOLO).

L’aula passerà, di seguito, all’esame di proposte di deliberazione d’iniziativa del Presidente del Consiglio e dei Gruppi Consiliari. Si tratta della proposta recante “REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE DONNE – MODIFICHE PUNTUALI” d’iniziativa del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e della proposta recante “PRESA D’ATTO DEI PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI PRECEDENTI – APPROVAZIONE” (Relatore: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MASSIMO BELLO).

Si proseguirà i suoi lavori con l’esame della risoluzione recante la “PROPOSTA DI MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3/2017 RELATIVA ALLE NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO O DELLA DIPENDENZA DA NUOVE TECNOLOGIE E SOCIALE NETWORK” d’iniziativa dei Gruppi PD, DIRITTI AL FUTURO, VOLA SENIGALLIA, VIVI SENIGALLIA e di alcune di alcune mozioni presentate dai Gruppi consiliari e dai Consiglieri. Si tratta della mozione recante la “RIDUZIONE DELLA TARI E LA PROMOZIONE DELLA DONAZIONE DI ECCEDENZE ALIMENTARI E NON ALIMENTARI” di iniziativa del Consigliere straniero aggiunto Mohamed Malih, della mozione recante “SOSTITUZIONE DELLA PREESISTENTE CARTELLONISTICA DI DIVIETO DI INGRESSO AI CANI ALL’INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA CITTA’ NON ADIBITI A “PARCO GIOCHI” E RIMOZIONE DELL’INTERDIZIONE D’ACCESSO ESTIVO NELLE RISPETTIVE SPIAGGE DELLA RIVIERA SENIGALLIESE” di iniziativa del Gruppo LEGA, della mozione sulla “ISTITUZIONE ED APERTURA A SENIGALLIA DI UN PUNTO LOCALE DECENTRATO (P.D.L.) EUROPE DIRECT REGIONE MARCHE. ATTO DI INDIRIZZO” di iniziativa del Presidente del Consiglio Massimo Bello e della mozione sulla “RICHIESTA DI ISTITUZIONE DELLA ZONA ECONOMICA SPECIALE (ZES) PER LA REGIONE MARCHE” di iniziativa dei Gruppi Consiliari PD, DIRITTI AL FUTURO, VOLA SENIGALLIA e VIVI SENIGALLIA.