Primo maggio con allerta gialla sulle Marche Avviso per temporali valido per tutta la giornata dell'1/5/2024, emesso dalla Protezione Civile Regionale

795 Letture Cronaca

La Protezione Civile Regionale, in data 30 aprile 2024, ha emesso il messaggio di Allertamento n.23 per criticità dovuta a temporali, valido per tutta la giornata di mercoledì 1° maggio 2024.

Per la giornata di mercoledì 1, precipitazioni deboli intermittenti nelle zone alto collinari e montane nella prima parte della giornata che poi si estenderanno al resto della regione nel pomeriggio. Nella seconda parte del pomeriggio i fenomeni diverranno a prevalente carattere di rovescio o di temporale con maggiori intensità, per poi esaurirsi in serata.