Delegazione francese di Urzy ricevuta in Municipio a Senigallia Massimo Bello: "Il valore dei gemellaggi rafforza l'idea di Europa"

Domenica mattina a Senigallia, la delegazione francese di Urzy è stata ricevuta in Municipio dal Sindaco Massimo Olivetti, dall’Assessore ai Gemellaggi Simona Romagnoli e dal Presidente del Consiglio comunale Massimo Bello, in qualità anche di Vice Presidente vicario di AICCRE (Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), che hanno salutato gli amici francesi, accompagnati per l’occasione dal Sindaco di Ostra Vetere, Massimo Corinaldesi, e dal Presidente del Comitato dei gemellaggi di Ostra Vetere, Sestilio Segoni, per poi proseguire la visita al Museo Pio IX, alla Rocca roveresca e alla Rotonda a Mare.

La delegazione francese di Urzy ha ricevuto il saluto anche a Pesaro, sabato scorso, nell’affascinante cornice del Palazzo del Governo, dal Prefetto Emanuela Saveria Greco, dal Presidente del Consiglio comunale di Pesaro, Marco Perugini e dal sindaco di Fano Massimo Seri (Presidente di AICCRE Marche), e con l’occasione i rappresentanti del Comune francese hanno potuto visitare i musei civici, la Casa di Rossini e il Museo Benelli della città rossiniana, capitale italiana della cultura 2024.

La delegazione francese di Urzy, era guidata dal Presidente del comitato francese dei gemeggi, Roger Rigaud, che nel 2006, da sindaco della cittadina francese firmò il Patto di gemellaggio con l’allora sindaco di Ostra Vetere Massimo Bello.

“Sono stati due giorni piacevoli – ha detto il Presidente Bello – in cui si sono ritrovate due comunità, quella di Urzy e quella Ostra Vetere, che hanno permesso alle due cittadine di rafforzare la loro amicizia e la loro collaborazione, in nome dell’Europa e dei valori, che legano i due enti locali da tempo.”

“La città di Senigallia, anch’essa gemellata con un Comune francese, ha colto l’occasione – ha aggiunto Bello, anche quale rappresentante del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) – per ribadire l’importanza e il valore dei gemellaggi tra i Comuni degli Stati membri perché rafforzano l’idea di Europa e la consapevolezza della casa comune.”