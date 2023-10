Proseguono fino al 5 novembre le visite guidate alla mostra “Omaggio a Perugino” Ogni domenica alla Pinacoteca Diocesana di Senigallia

Apprezzate quanto partecipate le visite guidate gratuite a Omaggio a Perugino, l’esposizione in corso alla Pinacoteca Diocesana di Senigallia. Tutte le domeniche pomeriggio sino al 5 novembre la possibilità di accedere alle sale del museo nella piazza del Duomo di Senigallia ed essere accompagnati da esperti e storici dell’arte in questo viaggio dedicato a “Un maestro del Rinascimento: Perugino nelle meraviglie della Pinacoteca”.

A partecipazione libera, senza necessità di prenotazione, è sufficiente presentarsi alle ore 17 in Pinacoteca ed essere portati alla scoperta dei tesori di storia e arte della galleria, oltreché ammirare con particolare attenzione le opere che compongono l’Omaggio a Perugino che la città di Senigallia, con la Regione Marche, tributa ad uno dei massimi esponenti del Rinascimento italiano correndo il quinto centenario dalla morte. La visita è occasione per vivere un itinerario nell’arte legato a quel Misericordiae Vultus che caratterizza l’esposizione di Senigallia, con preziose opere provenienti da importanti prestiti come dalla Galleria Nazionale delle Marche al Palazzo Ducale di Urbino. Statue, quadri, maioliche, evidenziano tecniche e Autori che hanno percorso un cammino nei secoli dell’arte italiana.

L’evento gode del patrocinio del Pontificio Dicastero per la cultura e l’educazione, della Regione Marche e del Comune di Senigallia. Ad ingresso gratuito, “Omaggio a Perugino” sarà aperta sino al 5 novembre 2023 dal giovedì alla domenica e festivi, con orario 9-12/16-19 ad ingresso gratuito.

Info: Pinacoteca Diocesana di Senigallia 071.7920709 – omaggioaperugino@diocesisenigallia.it.